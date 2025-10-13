Zelena boja u jesenskim kolekcijama: Komadi koje vrijedi dodati u garderobu

Zelena boja svake sezone vraća se među vodeće modne trendove, a i ove jeseni zauzima posebno mjesto u kolekcijama brojnih brendova. Dolazi u obliku pletiva, kaputa, haljina i jakni, a zahvaljujući svojoj svestranosti lako se uklapa u svaku jesensku garderobu

Zelena boja svake sezone vraća se među vodeće modne trendove, a ni ova jesen nije iznimka. Od raskošnih smaragdnih i šumskih tonova koji unose dašak elegancije, do pistacije, kaki i maslinasto zelene koja priziva prirodnu toplinu i udobnost, ova zemljana nijansa unosi toplinu i profinjenost u svaku kombinaciju.

Ove sezone dolazi u spoju s pletivom, kaputima, ležernim jaknama i ženstvenim haljinama te se s lakoćom uklapa u svaki stil i prigodu. Zelena je jedna od onih boja koje se savršeno stapaju s jesenskim tonovima – od bež i smeđe, preko sive pa sve do klasične crne. U dnevnim kombinacijama odlično izgleda uz traper, svijetle dolčevite i kožne čizme, dok u večernjim prilikama zelena haljina ili elegantan kaput u smaragdnoj nijansi stvaraju profinjen i upečatljiv dojam. Ako voliš minimalistički stil, biraj maslinaste tonove u kombinaciji s neutralnim bojama; a ako želiš unijeti dašak svježine u garderobu, pistacija ili svijetla zelena bit će pun pogodak.

Bez obzira preferiraš li klasiku ili moderne komade, zelena boja dokazano podiže svaku kombinaciju i daje joj dozu topline i karaktera. Najljepše high street komade za jesen u svim nijansama zelene boje donosimo u nastavku.

