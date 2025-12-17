403 Forbidden

Zara predstavila božićne pulovere za cijelu obitelj u najcozy editorijalu sezone

Žena.hr
17. prosinca 2025.
Zara predstavila božićne pulovere za cijelu obitelj u najcozy editorijalu sezone
Zara
Ove sezone Zara božićnim puloverima daje posebno mjesto predstavljajući kolekciju za cijelu obitelj, upotpunjenu editorijalom snimljenim u vagonu vlaka. Rezultat je izrazito cozy i praznična priča koja slavi zajedništvo, putovanja i one male, jednostavne trenutke koji blagdane čine posebnima.

Božićni puloveri već su desetljećima nezaobilazan dio blagdanske garderobe, simbol topline, zajedništva i one posebne vrste nostalgije koja se javlja u prosincu. Nekada rezervirani za obiteljske fotografije i kućna druženja, danas su postali ravnopravni modni komad koji se s lakoćom uklapa u svakodnevne kombinacije. Njihova snaga leži u jednostavnoj poruci – vraćanju ugodi, mekoći i osjećaju pripadnosti koji su u ovo doba godine važniji nego ikad.

Zara

Zara

Zara

Radi svega toga i ne čudi da high street brendovi svake sezone nude pregršt divnih modela, a ovog prosinca posebno nas je oduševila Zara koja je nedavno predstavila svoju novu kolekciju božićnih pulovera za cijelu obitelj. Blagdanski editorijal snimljen je u vagonu vlaka, koji je pretvoren u intimnu, toplu kulisu nalik pokretnoj razglednici. Obitelji okupljene u kupeima, pleteni džemperi, prigušeno svjetlo i atmosfera putovanja stvaraju dojam povratka onome što je doista važno. Kako i sama Zara poručuje, sezona je to zajedništva i jednostavne radosti putovanja natrag – bilo doslovno ili simbolično.

Zara

Zara

Zara

Kolekcija obuhvaća modele za žene, muškarce i djecu, osmišljene tako da se međusobno nadopunjuju, ali ostanu dovoljno nenametljivi za svakodnevno nošenje. Paleta boja oslanja se na klasične blagdanske tonove – crvenu, smeđu, zelenu i sivu – koji dodatno naglašavaju toplinu pletiva. Dizajn je svjesno suzdržan, s diskretnim božićnim motivima poput medvjedića, žakardnih uzoraka i stiliziranih detalja koji prizivaju tradiciju, ali bez pretjerane dekorativnosti.

Zara

Zarina kolekcija božićnih pulovera tako uspijeva spojiti nostalgični duh blagdana s modernim, nosivim dizajnom. U kombinaciji s editorijalom koji slavi putovanje, obitelj i jednostavne trenutke bliskosti, ovi džemperi postaju više od sezonskog trenda. Oni su mali podsjetnik da je upravo udobnost – ona odjeće, ali i ona emocionalna – ono čemu se u prosincu najradije vraćamo.

Zara, pulover za djecu - 29,95 €

Zara, pulover - 49,95 €

Zara, pulover za djecu - 29,95 €

Zara, pulover - 49,95 €

Zara, pulover - 49,95 €
