Omiljena zimska gastro tradicija: Vraćaju se Dani Esplanadinih štrukli u Le Bistrou

Esplanadini štrukli već desetljećima nose status kultnog specijaliteta. Ručno se pripremaju od pažljivo odabranih svježih sastojaka prema recepturi koja se u Esplanadinoj kuhinji njeguje više od pola stoljeća

Siječanj i veljača idealno su vrijeme da usporite ritam i prepustite se toplim, poznatim okusima koji griju duh i tijelo. U šarmantnom ozračju Le Bistroa, gdje se pariški šik susreće s nenametljivom elegancijom, štrukli postaju više od jela – oni su mali ritual uživanja koji se dijeli s dragim ljudima, uz mirise domaće kuhinje i prepoznatljivu Esplanadinu uslugu s dozom šarma i pozitivne energije.

Esplanadini štrukli već desetljećima nose status kultnog specijaliteta. Ručno se pripremaju od pažljivo odabranih svježih sastojaka prema recepturi koja se u Esplanadinoj kuhinji njeguje više od pola stoljeća. Tijesto se mijesi i razvlači dok ne postane gotovo prozirno, puni se svježim sirom, oblikuje s posebnom pažnjom, kuha na pari, a zatim zapeče u finom vrhnju do savršene zlatne boje. Rezultat je neodoljiva tekstura – mekana, kremasta, lagano hrskava na vrhu – i pun, zaokružen okus kojem se gosti iznova vraćaju.

Jedna porcija sadrži dva komada zapečenih štrukli, koju možete kušati kao predjelo, glavno jelo ili desert – s malo soli ili s dodatkom šećera, prema vlastitom ukusu. Zaokružite gastronomski doživljaj uz čašu vrhunskog vina ili pjenušca. Svaki zalogaj spaja tradiciju, pažnju prema detalju i strast za fantastičnim comfort food okusom.

Ovaj tradicionalni zagorski specijalitet dio je Esplanadine ponude još od 1951. godine, kada je prvi put poslužen kao autentični predstavnik regionalne kuhinje na gala svečanostima i važnim događanjima. Od tada do danas, štrukli ostaju nezaobilazan klasik – simbol predanosti kvaliteti, ručnoj izradi i poštovanju lokalne tradicije.

Ako još niste, sada je idealna prilika da otkrijete zašto Esplanadini štrukli generacijama nose reputaciju najboljih u gradu. A ako ste ih već kušali – znate da je svaki povratak jednako čaroban kao i prvi put.

Dani Esplanadinih štrukli traju od 12. siječnja do 8. veljače 2026.

Promocija vrijedi isključivo za konzumaciju u restoranu Le Bistro, po cijeni od 11 € po porciji, i ne odnosi se na štrukle za van ili zamrznute proizvode. Redovna cijena Esplanadinih štrukli u Le Bistrou iznosi 16 € po porciji. Promotivna ponuda poslužuje se u terminu od 12 do 22 sata.

Zima nikad nije bila ukusnija - stoga prepustite se čaroliji Esplanadinih štrukli i uživajte u svakom zalogaju!