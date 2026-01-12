20 najgore odjevenih na Zlatnim globusima: Pamela preležerna, J.Lo otišla predaleko

Svaki pravi fan Zlatnih globusa zna da su modni trenuci barem jednako važni kao i same nagrade. Crveni tepih tradicionalno je mjesto glamura, hrabrih modnih iskoraka i couture spektakla, a ni dodjela 2026. godine, održana u nedjelju u Beverly Hiltonu, nije bila iznimka.

I dok su neke zvijezde zablistale, drugi su modni odabiri ostavili dojam da su ostali na pola puta između ideje i realizacije. Bilo je nekih istinski čudnih modnih izričaja. Između ostalih, Jenna Ortega pojavila se tako u crnoj haljini izrađenoј od teksturirane tkanine s odvažnim izrezima. Iako je koncept bio intrigantan, previše detalja borilo se za pažnju, pa je konačan dojam djelovao pomalo prenatrpano. Amy Poehler odlučila se za kombinezon, komad koji može izgledati izuzetno chic, ali samo uz savršeno krojenje. što je nažalost, u ovom slučaju izostalo. Pamela Anderson iznenadila je izdanjem koje je više odgovaralo opuštenoj večeri nego glamuroznoj dodjeli nagrada. Preležeran styling jednostavno nije bio u skladu s raskošnom atmosferom Zlatnih globusa. Jennifer Lopez, poznata po besprijekornim crvenim tepisima, ovoga puta možda je otišla korak predaleko, nosila je pripijenu haljinu koja je bila gotovo u potpunosti prozirna.

Crveni tepih uvijek nosi rizik, a upravo su ti promašaji podsjetnik da čak ni top zvijezde nisu imune na modne dileme. Ipak, bez tih trenutaka, dodjela Zlatnih globusa ne bi bila ono što jest: večer u kojoj moda izaziva, inspirira i, ponekad, promaši.