Zaljubljeni i modno usklađeni: Par sa špice zablistao u jednostavnim, ali efektnim kombinacijama

Njihov look savršen je spoj između elegantnog i casual

Jesenju špicu ove je subote osvježilo nekoliko uspješnih modnih kombinacija, a jedna od njih je i urbana kombinacija koju je izabrao modno osviješteni par. Njihov look savršen je spoj između elegantnog i casual, a prohladnu subotu osvježili su svojim modnim izričajem.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Djevojka se odlučila na smeđu i bež kombinaciju, a kombinirala je bež džemper s visokim asimetričnim ovratnikom koji je uparila s tamnosmeđom mini suknjom. Pinko torbica u crnoj boji upotpunila je outfit, a vitke noge, brineta je pokazala u visokim kožnim crnim čizmama koje su čest odabir trendseterica.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Detaljima poput crnog remena i zlatnih okruglih naušnica stvorila je dojam elegancije i urbanog. Mladić se pojavio u svjetlijoj kombinaciji, odjenuvši bež pulover s metalnim zatvaračem na ovratniku. Bijele traperice ravnog kroja uskladio je s bijelim tenisicama s debelom platformom. Njihove kombinacije dokaz su da je manje nekad više.