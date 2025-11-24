Lady Gaga više nije plavuša, a u Parizu je zablistala u zelenom satenskom odijelu
Američka pjevačica Lady Gaga nedavno se pojavila u efektnoj modnoj kombinaciji - zelenom satenskom odijelu. Satensko odijelo u boji mente kreacija je poznatog dizajnera Toma Forda.
Pjevačica (39) trenutačno boravi u francuskoj metropoli, gdje je u subotu očekuje veliki završni koncert u dvorani Accor Arena, posljednji na europskom dijelu turneje prije nego što se seli u Australiju.
Oversized odijelo kombinirala je s prozirnim mrežastim grudnjakom koji je diskretno pokrivao dekolte. Sunčane naočale dodale su dozu misterioznosti, a crne cipele uklopile su se u dvobojan look. Ono što je najviše iznenadilo jest dramatična promjena frizure. Platinasto plave uvojke zamijenila je crnom kosom koja joj je dala potpuno novu, drmatičnu vibru.
Uz glamurozne večernje izlaske i casual dnevne kombinacije, Lady Gaga pokazuje da i dalje ima nepogrešiv modni instinkt koji jednako obožavaju i fanovi i modni kritičari.