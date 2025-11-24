403 Forbidden

Moda
VELIKA PROMJENA

Lady Gaga više nije plavuša, a u Parizu je zablistala u zelenom satenskom odijelu

Žena.hr
24. studenoga 2025.
Profimedia
Američka pjevačica Lady Gaga nedavno se pojavila u efektnoj modnoj kombinaciji - zelenom satenskom odijelu. Satensko odijelo u boji mente kreacija je poznatog dizajnera Toma Forda. 

Profimedia

Pjevačica (39) trenutačno boravi u francuskoj metropoli, gdje je u subotu očekuje veliki završni koncert u dvorani Accor Arena, posljednji na europskom dijelu turneje prije nego što se seli u Australiju.

Profimedia

Oversized odijelo kombinirala je s prozirnim mrežastim grudnjakom koji je diskretno pokrivao dekolte. Sunčane naočale dodale su dozu misterioznosti, a crne cipele uklopile su se u dvobojan look.  Ono što je najviše iznenadilo jest dramatična promjena frizure. Platinasto plave uvojke zamijenila je crnom kosom koja joj je dala potpuno novu, drmatičnu vibru. 

Profimedia

Uz glamurozne večernje izlaske i casual dnevne kombinacije, Lady Gaga pokazuje da i dalje ima nepogrešiv modni instinkt koji jednako obožavaju i fanovi i modni kritičari.

Pročitajte još o:
ModaLady Gaga
