Zagrepčanka u hit uzorku sezone pokazala da moda ne mora biti dosadna

Karirani uzorak vraća se na modnu scenu pa ga sve češće nose i Zagrepčanke u svojim modnim kombinacijama na špici

Karirani uzorak vječni je klasik koji se vraća u modu svakih nekoliko godina pa je tako hit i ove sezone. I dok se trendseterice uglavnom odlučuju na detalje s tim dezenom ili ga nose na suknjama i sakoima, jedna ga je Zagrepčanka odjenula u malo odvažnijoj kombinaciji.

Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

Karirani kombinezon u nijansama hit smeđe boje kombinirala je sa smeđim remenom i torbicom te bež sportskim cipelama i šeširom.

Ova dama odlučila se i za upečatljiv nakit: smeđe narukvice samo su nastavak smeđih detalja, dok su naušnice u kombinaciji zlatne i srebrne. Iako je kombiniranje dragocjenih metala mnogima veliki modni ne, ove sezone napušta se trend decentnog zlatnog nakita i ide se prema upečatljivijim komadima, a upravo je kombinacija zlata i srebra novi hit.

Ova je Zagrepčanka podsjetila da moda ne bi trebala biti dosadna i da njezin cilj nije da svi izgledaju jednako.