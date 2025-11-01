Lijepe žene su preuzele zagrebačku špicu: Pogledaj jesenski modni izlog grada
Pavao Bobinac/Dosadni fotograf
Zagrebačka špica - 1. 11. 2025.
Galerije
RITAM LJEPOTE

Lijepe žene su preuzele zagrebačku špicu: Pogledaj jesenski modni izlog grada

Žena.hr
1. studenoga 2025.

Subotnja špica još je jednom potvrdila da Zagrepčanke imaju itekako razvijen osjećaj za stil. Sunčani dan izmamio je brojne dame na ulice, a njihovi modni izbori pretvorili su centar grada u pravu modnu pistu. Od elegantnih kaputa do trendi čizama, špica je bila spoj klasike i suvremenog šarma. Sve outfite možete pogledati u velikoj foto galeriji koju donosimo i ove subote.  

