Lijepe žene su preuzele zagrebačku špicu: Pogledaj jesenski modni izlog grada

Subotnja špica još je jednom potvrdila da Zagrepčanke imaju itekako razvijen osjećaj za stil. Sunčani dan izmamio je brojne dame na ulice, a njihovi modni izbori pretvorili su centar grada u pravu modnu pistu. Od elegantnih kaputa do trendi čizama, špica je bila spoj klasike i suvremenog šarma. Sve outfite možete pogledati u velikoj foto galeriji koju donosimo i ove subote.