Sezonska sniženja su počela: Ovo su zimske jakne koje vrijedi kupiti

Žena.hr
1. siječnja 2026.
Sezonska sniženja su počela: Ovo su zimske jakne koje vrijedi kupiti
Massimo Dutti
Zimske jakne, kao nezaobilazan komad hladnih dana, sada su dostupne po znatno povoljnijim cijenama, pa je sada pravo vrijeme za ulaganje u kvalitetne i bezvremenske modele

Počela su sezonska sniženja, a s njima i idealna prilika za obnovu zimske garderobe kroz promišljenu i dugoročno isplativu kupnju. Umjesto impulzivnog biranja trendovskih komada koji će već iduće sezone izgubiti na atraktivnosti, upravo je ovo razdoblje savršeno za ulaganje u kvalitetne klasike. Zimske jakne, kao ključan dio hladnijih mjeseci, sada se mogu pronaći po znatno povoljnijim cijenama, što ih čini jednom od najpametnijih investicija sezone.

Zimska jakna nije samo estetski dodatak, već funkcionalan komad. Ona mora grijati, štititi od vjetra i kiše te se lako uklapati u različite stilove i prilike. Upravo zato vrijedi obratiti pažnju na modele koji kombiniraju kvalitetne materijale, dobru izradu i bezvremenski dizajn. Klasične siluete poput prošivenih jakni neutralnih boja ili minimalističkih parki nikada ne izlaze iz mode i lako se prilagođavaju ostatku garderobe.

Sniženja omogućuju da se posegne i za brendovima ili modelima koji su tijekom sezone bili izvan planiranog budžeta. Jakna bolje kvalitete ne samo da izgleda elegantnije, već i dulje traje, zadržava formu i ostavlja dojam promišljenog stila. Ulaganje u ovakav komad često znači da ćeš ga nositi godinama, bez obzira na promjene trendova.

U vremenu kada se sve više cijeni održiva i svjesna moda, kupnja zimske jakne na sniženju postaje logičan izbor. Manje impulzivne kupnje, a više fokusiranja na kvalitetu i dugovječnost, donosi garderobu koja je istovremeno funkcionalna i estetski uravnotežena. Upravo zato zimske jakne zauzimaju posebno mjesto u svakoj zimskoj kolekciji.

Na kraju, izdvojili smo favorite sa sniženja – modele koji spajaju dobar dizajn, kvalitetu i cijenu, te su savršen izbor za hladne dane koji su tek pred nama.

H&M - 27,99 €

H&M - 27,99 €

Massimo Dutti - 149 €

Massimo Dutti - 49,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Zara - 29,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 25,99 €

Zara - 29,99 €

Pull and Bear - 19,99 € 

Pull and Bear - 25,99 € 

Pull and Bear - 19,99 € 

Mohito - 34,99 €

Mohito - 29,99 €

Mohito - 99,99 €
