Zagrepčanka jednostavan outfit začinila ludo dobrom jaknom kakvu rijetko viđamo na ulicama

Izdanje plavokose dame dokaz je da jednim statement komadom možete osvježiti i začiniti cijeli outfit

Zagrebačka špica uvijek je vrelo modne inspiracije, a svake subote možemo vidjeti zanimljive i originalne outfite. Najviše nas veseli kad objektiv našeg fotografa uhvati cool modna izdanja poput ovog.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Izdanje plavokose dame dokaz je da jednim statement komadom možete osvježiti i začiniti cijeli outfit. U fokusu njezine kombinacije je oversized traper jakna sa zanimljivom aplikacijom na leđima u obliku velikog oka i natpisom "art". Unikatna jakna može se pronaći na stranici modnog brenda Sorena Handmade Greece, a cijena joj iznosi 180 eura.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Minimalistički i ležerni bijeli outfit koji se sastojao od rebrastog tank topa i bijele trenirke visokog struka upotpunila je traper jakna koja se može nositi i u ležernijim izdanjima, ali i onim dotjeranijim.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Osim upečatljive jakne, posebno nas je oduševila clutch torbica koju je dama nosila u ruci. Pletena torbica, imala je po sebi nekoliko resa, a kombinacija pastelnih boja poput boje mente, narančaste, ružičaste i bijele učinila ju je statement komadom.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Svaku subotu na portalu Žena.hr pogledajte ekskluzivnu fotogaleriju sa zagrebačke špice.