Špica ima novu modnu zvijezdu: Crna haljina koja ne prolazi nezapaženo

Elegantna, samouvjerena i s dozom pariškog šarma – ova dama sa zagrebačke špice pokazala je kako se nosi bezvremenska klasika s modernim twistom. U središtu njezina outfita, koji je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf, nalazi se upečatljiva crna haljina od kože (ili materijala s efektom kože), koja savršeno prati liniju tijela i ističe figuru, dok zlatni gumbi daju dozu luksuza i dinamike.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Kroj haljine s blago naglašenim ramenima dodatno naglašava siluetu, stvarajući snažan, ali ženstven izgled. Minimalistički dodatci, crna clutch torbica i elegantne salonke, savršeno su zaokružili styling, bez nepotrebnog odvlačenja pažnje s glavnog komada.

Posebnu notu cijelom izdanju daje crna beretka, koja ovom outfitu daje nenametljiv francuski chic, dok sunčane naočale i crveni ruž podižu kombinaciju na razinu prave gradske dive. Njezina frizura u laganim valovima dodatno omekšava cijeli look, stvarajući savršen balans između sofisticiranosti i ležernosti.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Ova kombinacija dokaz je da crna haljina nikada ne izlazi iz mode, uz pravi kroj i detalje, može izgledati moćno, moderno i iznimno chic, čak i u dnevnoj varijanti na gradskoj špici.