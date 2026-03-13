403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
LJEPOTA JEDNOSTAVNOSTI

Brineta sa zagrebačke špice pokazala kako baloner i traperice mogu biti chic

Žena.hr
13. ožujka 2026.
Brineta sa zagrebačke špice pokazala kako baloner i traperice mogu biti chic
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Ova kombinacija savršen je podsjetnik da za odličan stil nisu potrebni komplicirani komadi - dobre traperice, klasični baloner i nekoliko pažljivo odabranih dodataka sasvim su dovoljni za outfit koji privlači poglede, a koji je istovremeno udoban, elegantan i lako nosiv tijekom cijelog dana

Zagrebačka špica još jednom je pokazala kako su upravo najjednostavnije kombinacije često i najupečatljivije. Jedan takav styling zapeo je za oko našem Dosadnom Fotografu koji je ove fotogrfaije snimio ekskluzivno za Žena.hr. Riječ je o dami koja je savršeno spojila klasiku i ležernu eleganciju - i dokazala da su dobre traperice temelj svakog stylish ormara.

Traperice kao zvijezda causal stila

U središtu kombinacije nalaze se svijetloplave traperice ravnog kroja koje laskaju figuri i djeluju bezvremenski. Lagano podignut struk i jednostavan kroj čine ih idealnom bazom za dnevni outfit koji izgleda dotjerano, ali i dalje potpuno opušteno. Svijetli, 'istrošeni' traper, poput Levi's Ribcage ili Calvin Klein destroyed denim modela, pokazuje kako jednostavan kroj može biti izuzetno efektan.

Brineta sa zagrebačke špice pokazala kako baloner i traperice mogu biti chic
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Uz traperice odabrana je majica u tamnoj cimet nijansi koja cijeloj kombinaciji daje toplinu i dubinu boje, unoseći dašak sofisticiranosti u proljetni look (i savrešno naglašava nijasnu kose). 

Bež baloner kao proljetni hit

Pravi klasik u ovoj modnoj priči je bež baloner - kaput srednje duljine koji nikada ne izlazi iz mode i savršeno nadopunjuje casual traperice, dajući outfitu onu prepoznatljivu parišku eleganciju koju često viđamo upravo na zagrebačkim ulicama.

Brineta sa zagrebačke špice pokazala kako baloner i traperice mogu biti chic
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Look je upotpunjen visokim smeđom čizmama od brušene kože koja dodaje dozu ženstvenosti i čini ga idealnim za šetnju gradom. Jednostavan kožni remen s kopčom u zlatnoj boji dodatno naglašava struk i uređenost siluete, dok bijele retro sunčane naočale u cat-eye stilu, poput Vogue Eyewear modela, cijelom outfitu daju modernu i pomalo razigranu notu.

Pročitajte još o:
Zagrebačka špicaModa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LJEPOTA JEDNOSTAVNOSTI
Brineta sa zagrebačke špice pokazala kako baloner i traperice mogu biti chic