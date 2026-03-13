Brineta sa zagrebačke špice pokazala kako baloner i traperice mogu biti chic
Zagrebačka špica još jednom je pokazala kako su upravo najjednostavnije kombinacije često i najupečatljivije. Jedan takav styling zapeo je za oko našem Dosadnom Fotografu koji je ove fotogrfaije snimio ekskluzivno za Žena.hr. Riječ je o dami koja je savršeno spojila klasiku i ležernu eleganciju - i dokazala da su dobre traperice temelj svakog stylish ormara.
Traperice kao zvijezda causal stila
U središtu kombinacije nalaze se svijetloplave traperice ravnog kroja koje laskaju figuri i djeluju bezvremenski. Lagano podignut struk i jednostavan kroj čine ih idealnom bazom za dnevni outfit koji izgleda dotjerano, ali i dalje potpuno opušteno. Svijetli, 'istrošeni' traper, poput Levi's Ribcage ili Calvin Klein destroyed denim modela, pokazuje kako jednostavan kroj može biti izuzetno efektan.
Uz traperice odabrana je majica u tamnoj cimet nijansi koja cijeloj kombinaciji daje toplinu i dubinu boje, unoseći dašak sofisticiranosti u proljetni look (i savrešno naglašava nijasnu kose).
Bež baloner kao proljetni hit
Pravi klasik u ovoj modnoj priči je bež baloner - kaput srednje duljine koji nikada ne izlazi iz mode i savršeno nadopunjuje casual traperice, dajući outfitu onu prepoznatljivu parišku eleganciju koju često viđamo upravo na zagrebačkim ulicama.
Look je upotpunjen visokim smeđom čizmama od brušene kože koja dodaje dozu ženstvenosti i čini ga idealnim za šetnju gradom. Jednostavan kožni remen s kopčom u zlatnoj boji dodatno naglašava struk i uređenost siluete, dok bijele retro sunčane naočale u cat-eye stilu, poput Vogue Eyewear modela, cijelom outfitu daju modernu i pomalo razigranu notu.