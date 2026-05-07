Zaboravite klasičnu plavu: Traper jakne u boji su hit sezone

Osim bezvremenskih plavih modela, ove su sezone u fokusu i traper jakne u različitim bojama koje svakoj kombinaciji daju novu, razigranu dimenziju

Kada govorimo o vječnim klasicima koji nikad ne izlaze iz mode, komadi od trapera svakako se nalaze na samom vrhu te liste. Uz svestrane traperice, kao jedan od bezvremenskih komada ističu se i traper jakne. Riječ je o komadu koji se iz sezone u sezonu vraća u kolekcije, svaki put u nekim drugačijim interpretacijama koje djeluju svježe i moderno.

Upravo je proljeće idealno vrijeme za nošenje traper jakni – dovoljno su lagane za toplije dane, a istovremeno pružaju onaj sloj topline koji je potreban u prijelaznom razdoblju. Osim što su praktične, traper jakne se i lako stiliziraju. Lako se uklapaju u svaki stil, bilo da preferirate ležerne kombinacije s tenisicama i haljinama, klasične outfite s košuljama i hlačama ili pak nešto ženstvenije varijante uz suknje i sandale. Upravo ta svestranost čini ih jednim od ključnih komada proljetne garderobe.

Iako su klasični plavi modeli uvijek siguran izbor, ove sezone modna scena donosi zanimljiv zaokret. Posebnu pažnju privlače traper jakne u boji koje unose dozu razigranosti i svježine u svakodnevne kombinacije. Od nježnih ružičastih tonova, preko sive i bež, pa sve do hit nijanse maslac žute – izbor je raznolik i prilagođen različitim ukusima. Uz njih, tu su i modeli s uzorcima i efektnim detaljima, koji dodatno podižu svaki outfit i čine ga upečatljivijim.

Takve jakne savršene su za one trenutke kada želite zadržati jednostavnost, ali ipak unijeti mali pomak u svoj outfit. Dovoljno je kombinirati ih s osnovnim komadima poput bijele majice i traperica ili ih prebaciti preko lagane proljetne haljine za efektan, ali nenametljiv look.

U nastavku donosimo nekoliko favorita koji će vas inspirirati da ovog proljeća posegnete za traper jaknom u nešto drugačijem izdanju.

