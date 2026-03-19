Zaboravi klasične modele: Kratki baloneri su novi must-have za proljeće

Ovog proljeća, uz klasične modele, posebno se ističu kratki baloneri i cropped verzije koje donose suvremen, razigran zaokret ovom bezvremenskom komadu. U neutralnim i zemljanim tonovima, lako se uklapaju u svakodnevne kombinacije i postaju jedan od ključnih trendova sezone

Baloneri već desetljećima zauzimaju posebno mjesto u proljetnim garderobama pa tako i ovog proljeća vladaju kolekcijama brojnih modnih brendova. Riječ je o bezvremenskom klasiku koji se svake godine vraća u novim, osvježenim interpretacijama, zadržavajući pritom svoju prepoznatljivu eleganciju i praktičnost. Od klasičnih krojeva do modernih varijacija, baloner je komad koji savršeno odgovara prijelaznom razdoblju i promjenjivom vremenu.

Ovog proljeća, uz klasične modele koji sežu ispod koljena, u prvi plan dolaze i kratki baloneri. Posebno su popularni cropped modeli koji završavaju iznad struka, ali i nešto duže varijante koje sežu do bokova. Ovi kraći krojevi donose svježinu i suvremenost u svakodnevne kombinacije, istovremeno zadržavajući prepoznatljivu siluetu balonera. Dizajnerski su razigraniji, često s naglašenim ramenima, remenjem ili zanimljivim detaljima koji im daju dodatnu dozu karaktera.

Paleta boja ostaje vjerna proljetnoj estetici – dominiraju neutralni i zemljani tonovi poput bež, boje pijeska, maslinasto zelene i smeđe. Upravo te nijanse čine kratke balonere iznimno zahvalnima za kombiniranje, jer se lako uklapaju u različite stilove i outfite. Osim klasičnih verzija, sve češće se mogu pronaći i modeli od laganijih materijala ili s modernim završnim obradama, što dodatno naglašava njihovu svestranost.

Kada je riječ o stiliziranju, kratki baloneri pružaju brojne mogućnosti. Odlično izgledaju uz traperice visokog struka i jednostavne majice, čime se postiže ležeran, ali dotjeran dnevni look. U kombinaciji s haljinama ili suknjama stvaraju zanimljiv kontrast proporcija, dok uz poslovne komade poput hlača ravnog kroja i košulja djeluju moderno i profesionalno. Upravo zahvaljujući svojoj dužini, naglašavaju siluetu i omogućuju slojevito odijevanje bez osjećaja težine.

Ako tražiš komad koji će osvježiti tvoju proljetnu garderobu, kratki baloner nameće se kao jedan od ključnih trendova sezone. U nastavku izdvajamo high street favorite koji će se lako uklopiti u različite stilove i prilike.

Bershka - 39,99 €

Bershka - 35,99 €

Arket - 179 €

H&M - 59,99 €

Mango - 79,99 €

Mango - 59,99 €

Pull and Bear - 39,99 €

Pull and Bear - 35,99 €

Pull and Bear - 35,99 €

Zara - 99,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 39,95 €