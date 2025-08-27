Wow haljina! Amal Clooney u haljini idealnoj za jesensko vjenčanje

Venecijanski filmski festival ove se godine održava po 82. put, od 27. kolovoza do 6. rujna 2025. godine, a smatra se najstarijim filmskim festivalom na svijetu

Zvijezde iz cijelog svijeta ponovno se okupljaju u Italiji povodom Venecijanskog filmskog festivala, a pažnju su već privukli George Clooney i njegova supruga Amal. Venecijanski filmski festival ove se godine održava po 82. put, od 27. kolovoza do 6. rujna 2025. godine, a smatra se najstarijim filmskim festivalom na svijetu.

Profimedia

Par je jučer stigao u Veneciju brodom, uoči premijere novog filma Jay Kelly.

George je izgledao ležerno i elegantno u crnoj polo majici kratkih rukava, bež hlačama i mokasinama, dok je Amal zablistala u uskoj maslac žutoj Balmain haljini iz resort kolekcije 2026, koju je upotpunila bijelim Pradinim salonkama, minijaturnom torbicom, također iz Balmain kolekcije i velikim sunčanim naočalama.

Profimedia

Profimedia

Predivnu haljinu na preklop, upotpunila je remenom sa velikom zlatnom kopčom, a može se pronaći po cijeni od 2,650 dolara.Idealna je za svečane prilike, poput vjenčanja. Maslac žuta i dalje osvaja sve trendseterice, a ako i ti želiš zablistati u haljini iste nijanse, zaviri u ponude high street trgovina.

