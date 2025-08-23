VELIKA FOTOGALERIJA
Galerije
VELIKA FOTOGALERIJA
Zagrebačka špica: Olja Vori, Petra Meštrić i fantastične modne kombinacije u centru
23. kolovoza 2025.
Predzadnja subota u kolovozu donijela je pregršt odličnih izdanja na zagrebačku špicu. Iako se kraj ljeta polako bliži, poluoblačno vrijeme nije spriječilo Zagrepčane da i ovog vikenda prošetaju gradskim ulicama.
Od elegantnih odijela i prozračnih ljetnih haljina do traperica koje su vječni klasik. Posebnu pažnju privukle su Olja Vori, Petra Meštrić, ali i mnoge druge modno osviještene dame.