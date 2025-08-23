Zagrebačka špica: Olja Vori, Petra Meštrić i fantastične modne kombinacije u centru

Predzadnja subota u kolovozu donijela je pregršt odličnih izdanja na zagrebačku špicu. Iako se kraj ljeta polako bliži, poluoblačno vrijeme nije spriječilo Zagrepčane da i ovog vikenda prošetaju gradskim ulicama.

Od elegantnih odijela i prozračnih ljetnih haljina do traperica koje su vječni klasik. Posebnu pažnju privukle su Olja Vori, Petra Meštrić, ali i mnoge druge modno osviještene dame.