Zagrebačka špica: Olja Vori, Petra Meštrić i fantastične modne kombinacije u centru
Zagrebačka špica: Olja Vori, Petra Meštrić i fantastične modne kombinacije u centru

Žena.hr
23. kolovoza 2025.

Predzadnja subota u kolovozu donijela je pregršt odličnih izdanja na zagrebačku špicu. Iako se kraj ljeta polako bliži, poluoblačno vrijeme nije spriječilo Zagrepčane da i ovog vikenda prošetaju gradskim ulicama. 

Od elegantnih odijela i prozračnih ljetnih haljina do traperica koje su vječni klasik. Posebnu pažnju privukle su Olja Vori, Petra Meštrić, ali i mnoge druge modno osviještene dame.

