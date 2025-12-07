Zimska čarolija samo 140 km od Zagreba: Vodič za advent na Bledu
Nikola Zoko
1 / 40
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Galerije
PREDIVNO MJESTO

Zimska čarolija samo 140 km od Zagreba: Vodič za advent na Bledu

Žena.hr
7. prosinca 2025.

Prva nedjelja adventa je obilježena, a u skladu s paljenjem prve svjećice na adventskom vijencu, brojni su gradovi i destinacije odjenuli blagdansko ruho i pretvorili se u bajke koje treba doživjeti. Jedna od najpopularnijih bajki u Sloveniji, ovaj se vikend dogodila na Bledu destinaciji od Zagreba udaljenoj samo 140 kilometara ujedno jednoj od najpoznatijih i najposjećenijih turističkih destinacija naših susjeda. Brojni ljubitelji putovanja Bled opisuju 'rajem na zemlji' u što ćete se uvjeriti u trenutku kad krenete s istraživanjem. Okružen planinama Julijskih Alpa, s kristalno čistim jezerom, romantičnim otočićem s crkvom Marijinog uznesenja, popularnim zvonom želja, tisućljetnim dvorcem, te šetnicom oko jezera dugom 6 kilometara Bled je već i bez blagdanskih dekoracija neodoljiva destinacija. No, kad su se upalile 'lučke' (lampice) Bled postaje romantično elegantna destinacija koju je šteta ne doživjeti ovog adventa.  

Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx