Zimska čarolija samo 140 km od Zagreba: Vodič za advent na Bledu

Prva nedjelja adventa je obilježena, a u skladu s paljenjem prve svjećice na adventskom vijencu, brojni su gradovi i destinacije odjenuli blagdansko ruho i pretvorili se u bajke koje treba doživjeti. Jedna od najpopularnijih bajki u Sloveniji, ovaj se vikend dogodila na Bledu destinaciji od Zagreba udaljenoj samo 140 kilometara ujedno jednoj od najpoznatijih i najposjećenijih turističkih destinacija naših susjeda. Brojni ljubitelji putovanja Bled opisuju 'rajem na zemlji' u što ćete se uvjeriti u trenutku kad krenete s istraživanjem. Okružen planinama Julijskih Alpa, s kristalno čistim jezerom, romantičnim otočićem s crkvom Marijinog uznesenja, popularnim zvonom želja, tisućljetnim dvorcem, te šetnicom oko jezera dugom 6 kilometara Bled je već i bez blagdanskih dekoracija neodoljiva destinacija. No, kad su se upalile 'lučke' (lampice) Bled postaje romantično elegantna destinacija koju je šteta ne doživjeti ovog adventa.