Horoskop za ponedjeljak: Blizanci će gunđati, a ribe bi trebale smanjiti očekivanja

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Neki će se pitati da li se radi o prijateljstvu ili o nečem višem. Još neće znati na čemu su, pa neka se strpe. POSAO: Možete računati na neke male povlastice, ali to ne znači da se možete opustiti i živjeti na staroj slavi. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete predlagati svoje ideje.

Bik

LJUBAV: Vaši prijatelji danas će se vjerojatno napiti ili pretjerati u svom ponašanju. Mogli bi vam čak ići i na živce. POSAO: Preuveličavanje vaših zasluga u poslu nije rijetkost. Pokušajte se spustiti na zemlju i biti skromniji i realniji. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

Blizanci

LJUBAV: Osim što ćete i dalje nalaziti niz razloga za gunđanje, ništa što kažete neće dati rezultate. Zaustavite se. POSAO: Vaši poslovni partneri imat će jedne ideje, a vi druge. Trebat će se znati postaviti prema svemu. ZDRAVLJE&SAVJET: Povedite se za svojim znanjem.

Rak

LJUBAV: Pred vama je jedan frustrirajući dan kad se o ljubavi radi. Računajte da će vam malo toga ići od ruke. POSAO: Što god da radite, držite se ustanovljenih pravila i pitajte svoje suradnike koji znaju posao. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne činite ništa na svoju ruku.

Lav

LJUBAV: Znate da je sreća u malim stvarima i ne tražite čuda u osobnom životu. Uz takav pristup i danas ste sretni. POSAO: Uspijevat ćete držati konce u svojim rukama kroz najrazličitije teme i bavljenja. Sve vam ide dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Kompletna ste osoba.

Djevica

LJUBAV: Malo je toga što može ugroziti vašu stabilnu i dobro njegovanu vezu. Bez obzira na sve, vi uživate. POSAO: Danas ćete u svim poslovnim pitanjima maksimalno koristiti svoju intuiciju. Ipak, uzmite u obzir i vanjske pokazatelje. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne sjećate se kad ste zadnji put bili bolesni.

Vaga

LJUBAV: Vjerojatno ćete se lijepo provesti tijekom kraćeg izlaska među ljude, bilo da ste u paru, bilo sami. POSAO: Povezivanje s mladim osobama u poslu tražit će dodatnu energiju. Vaše napredovanje je izvjesno. ZDRAVLJE&SAVJET: Nastavite dalje.

Škorpion

LJUBAV: Oni koji prolaze iskušenje tajne ljubavne veze danas neće znati što im je činiti. Nedostajat će im kompas. POSAO: Umjetnici među vama mogli bi inzistirati na nerealnim zahtjevima. Bolje je malo pričekati. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne trpajte svašta u sebe.

Strijelac

LJUBAV: Malo zabave, pa malo nadmudrivanja i malo provokacije. To je način na koji ćete udvarati ili voljeti. POSAO: Najradije ćete surađivati s novim kolegama od kojih su neki vrlo mladi. Ostale ćete uglavnom podnositi. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte jogu.

Jarac

LJUBAV: Bit ćete pomalo razapeti između mogućnosti da uživate s voljenom osobom ili s društvom. Dijelit ćete to u dva vremena. POSAO: Danas nećete znati procijeniti svoja financijska sredstva. Stoga ne ulazite ni u kakve transakcije. Pričekajte. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslobodite se potrebe da se namećete drugima.

Vodenjak

LJUBAV: Manjak razumijevanja dogodit će se zato što vi stalno imate potrebu prigovarati. Tako zatvarate i sebe i partnera. POSAO: Dovoljan je samo jedan mali mig, pa da vas razvuku kao kaugumu. Skupite svoje snage i naučite reći ne kad treba. ZDRAVLJE&SAVJET: Bolje ćete se osjećati ako odredite granice.

Ribe

LJUBAV: Posvećenost idealima pomoći će vam da nadvladate frustracije u osobnim odnosima. Neki se mole Bogu. POSAO: Možda ste očekivali veću plaću, a ispalo je drukčije. Ne budite nezadovoljni, jer i ovo što dobivate više je od mnogih. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne svađajte se.