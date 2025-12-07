Tajna effortless elegancije: Koji se komadi kriju u zimskoj garderobi svake Francuskinje?

U trenucima kada temperature padaju, Francuskinje se okreću klasicima – komadima koji traju, griju i istovremeno podižu svaku kombinaciju. Njihova tajna leži u jednostavnosti, kvaliteti i vještom kombiniranju bezvremenskih silueta, zbog čega i u najhladnijim danima izgledaju besprijekorno chic

Francuskinje već desetljećima fasciniraju modni svijet svojom lakoćom, nenametljivom elegancijom i sposobnošću da u svakoj situaciji izgledaju chic bez imalo truda. Njihov stil poseban je upravo zato što počiva na klasici, promišljenim krojevima i kvaliteti, a ne na prolaznim trendovima. One njeguju estetiku koja spaja funkcionalnost i sofisticiranost, stvarajući dojam jednostavne, ali uvijek besprijekorne mode. Zimi, kada mnogi od nas posegnu za praktičnim, ali ne nužno elegantnim kombinacijama, Francuskinje dokazuju da toplina i stil mogu savršeno koegzistirati.

U fokusu njihove zimske garderobe nalaze se komadi koji se stalno vraćaju, bez obzira na trendove sezone. To su klasici koji podižu svaku kombinaciju, griju, traju godinama i nose onaj prepoznatljivi 'effortless' potpis francuskog stila. Kada se ti komadi spoje s dozom nenametljivog samopouzdanja, rezultat je onaj prepoznatljivi francuski šarm koji i u najhladnijem danu izgleda besprijekorno.

Dugi, lagano oversized kaput od vune

Ako postoji jedan komad koji najpreciznije opisuje francuski zimski stil, to je dugi vuneni kaput u tamnoplavoj, crnoj ili camel nijansi. Njegova produžena silueta instantno daje notu elegancije, a jednako dobro pristaje uz tenisice, traperice, pletene haljine ili kožne čizme. To je bezvremenski model koji svakoj kombinaciji daje prepoznatljivi francuski šarm.

Massimo Dutti - 299 €

Mango - 179,99 €

Kožne čizme do koljena

Dok drugi biraju Uggsice, Francuskinje ostaju vjerne klasičnim kožnim čizmama do koljena, s ravnim đonom ili niskom potpeticom. U crnoj ili konjak boji, one su savršen dodatak mini ili midi suknji, ali i odličan način da se i najjednostavnija kombinacija učini profinjenom. Ključ je u udobnosti i kvaliteti – čizme koje bez napora možeš nositi cijeli dan.

Zara - 99,95 €

AEYDE - 695 €

Dolčevita kao zimski basic komad

Dolčevita je jedan od onih komada koji francuske žene nose gotovo svaki dan. Sloj ispod blejzera, košulje ili debelog pletiva daje kombinacijama strukturu i toplinu, ali i dozu inteligentnog, promišljenog stila. U neutralnim nijansama, ona je pravi temelj svake capsule garderobe.

Arket - 49 €

COS - 49 €

Topli i mekani kardigan

Kardigani su sastavni dio francuske svakodnevice, a zimi postaju još važniji. U debljim, mekanim verzijama, često u nekoj nježnoj boji, kardigan donosi toplinu i istovremeno unosi dozu razigranosti u paletu neutralnih zimskih tonova. Francuskinje ga nose preko majice, dolčevite ili čak kao top – uvijek s bezbrižnom elegancijom.

Zara - 27,95 €

Sézane - 120 €

Shearling jakna ili teddy kaput

Teksturirani kaputi, bilo da su u pitanju modeli s krznenim ovratnicima, shearling podstavom ili vintage siluete, daju zimskim kombinacijama dubinu i taktilnost. Osobito su popularni modeli inspirirani sedamdesetima – topli, retro i stilizirani uz minimalan napor.

Zara - 59,95 €

H&M - 49,99 €

Zara - 59,95 €

Tamne traperice širokih nogavica

Široke nogavice postale su neizostavne posljednjih sezona, a Francuskinje su ih odmah prigrlile. U sivoj boji i kvalitetnom denimu, ove traperice izgledaju profinjeno, a pritom su iznimno udobne. Savršeno se uklapaju u dnevne i večernje kombinacije i lako prelaze iz casual u elegantni look.

& Other Stories - 89 €