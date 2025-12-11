Dan je božićnih džempera: Od klasičnih uzoraka do šljokica i sobova - izdvojile smo najbolje komade

Božićni džemperi odavno su prerasli običan zimski komad odjeće. Nekad su se skrivali na dnu ormara, a danas s ponosom zauzimaju prvo mjesto u blagdanskim kombinacijama - i upravo zato se 11. prosinca obilježava Dan božićnih džempera

Vrijeme je, izvadi najšareniji, najblesaviji ili najtopliji džemper koji imaš. Iako neki i dalje pružaju otpor ovom trendu, u dobu smo godine kad je ne samo prihvatljivo, nego i poželjno nositi ovaj simpatični komad.

Ovi veseli puloveri dolaze u svim mogućim varijantama: od klasičnih norveških uzoraka i snježnih pahulja, do sobova s crvenim nosom, treperećih lampica pa čak i modela koji sviraju. Što kičastije, to bolje - upravo u tome i jest njihov šarm. Osim što donose dozu humora, ovi džemperi podsjećaju na toplinu obitelji, zajedništvo i one jednostavne blagdanske radosti koje svi volimo. Neki ih biraju zbog nostalgije, neki zbog estetike, a neki jednostavno zato što su udobni i idealni za hladne prosinačke dane.

Bez obzira nosiš li minimalistički pulover s božićnim detaljem ili kompletan 'over-the-top' model sa šljokicama – ovo je komad u kojem se isplati uživati. Božićni džemperi nisu samo odjeća - oni su simbol radosti, humora i blagdanskog duha. Izabrale smo najljepše božićne džempere iz highstreet ponude:

