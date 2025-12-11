403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
BLAGDANSKI COZY

Dan je božićnih džempera: Od klasičnih uzoraka do šljokica i sobova - izdvojile smo najbolje komade

Žena.hr
11. prosinca 2025.
Dan je božićnih džempera: Od klasičnih uzoraka do šljokica i sobova - izdvojile smo najbolje komade
Promo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Božićni džemperi odavno su prerasli običan zimski komad odjeće. Nekad su se skrivali na dnu ormara, a danas s ponosom zauzimaju prvo mjesto u blagdanskim kombinacijama - i upravo zato se 11. prosinca obilježava Dan božićnih džempera

Vrijeme je, izvadi najšareniji, najblesaviji ili najtopliji džemper koji imaš. Iako neki i dalje pružaju otpor ovom trendu, u dobu smo godine kad je ne samo prihvatljivo, nego i poželjno nositi ovaj simpatični komad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Olivia Palermo (@oliviapalermo)

Ovi veseli puloveri dolaze u svim mogućim varijantama: od klasičnih norveških uzoraka i snježnih pahulja, do sobova s crvenim nosom, treperećih lampica pa čak i modela koji sviraju. Što kičastije, to bolje - upravo u tome i jest njihov šarm. Osim što donose dozu humora, ovi džemperi podsjećaju na toplinu obitelji, zajedništvo i one jednostavne blagdanske radosti koje svi volimo. Neki ih biraju zbog nostalgije, neki zbog estetike, a neki jednostavno zato što su udobni i idealni za hladne prosinačke dane.

Bez obzira nosiš li minimalistički pulover s božićnim detaljem ili kompletan 'over-the-top' model sa šljokicama – ovo je komad u kojem se isplati uživati. Božićni džemperi nisu samo odjeća - oni su simbol radosti, humora i blagdanskog duha. Izabrale smo najljepše božićne džempere iz highstreet ponude: 

Dan je božićnih džempera: Od klasičnih uzoraka do šljokica i sobova - izdvojile smo najbolje komade
H&M - 29,99 €

Dan je božićnih džempera: Od klasičnih uzoraka do šljokica i sobova - izdvojile smo najbolje komade
H&M - 29,99 €

Dan je božićnih džempera: Od klasičnih uzoraka do šljokica i sobova - izdvojile smo najbolje komade
H&M - 29,99 €

Dan je božićnih džempera: Od klasičnih uzoraka do šljokica i sobova - izdvojile smo najbolje komade
H&M - 29,99 €

Dan je božićnih džempera: Od klasičnih uzoraka do šljokica i sobova - izdvojile smo najbolje komade
Joules - 69 €

Dan je božićnih džempera: Od klasičnih uzoraka do šljokica i sobova - izdvojile smo najbolje komade
Next - 39 €

Dan je božićnih džempera: Od klasičnih uzoraka do šljokica i sobova - izdvojile smo najbolje komade
Next - 41 €

Dan je božićnih džempera: Od klasičnih uzoraka do šljokica i sobova - izdvojile smo najbolje komade
Sinsey - 12,99 €

Dan je božićnih džempera: Od klasičnih uzoraka do šljokica i sobova - izdvojile smo najbolje komade
Sinsey - 7,49 €

Dan je božićnih džempera: Od klasičnih uzoraka do šljokica i sobova - izdvojile smo najbolje komade
Sinsay - 14,99 €

Dan je božićnih džempera: Od klasičnih uzoraka do šljokica i sobova - izdvojile smo najbolje komade
Pepco - 12 €

 

Pročitajte još o:
Božićni DžemperModa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BLAGDANSKI COZY
Dan je božićnih džempera: Od klasičnih uzoraka do šljokica i sobova - izdvojile smo najbolje komade