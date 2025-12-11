Slatko, slađe, najslađe: Top 7 poklon paketa iz dm-a s kojima ne možete pogriješiti
Odabrali smo 7 redakcijskih favorita koji mirišu na toplinu, nježnost i trenutke koje pamtimo, a mogu se pronaći u dm-u.
1. bugatti Bellissima poklon-paket
Postoje pokloni koji izgledaju kao da su došli ravno iz elegantnog boutiquea velike metropole. Upravo takav je Bellissima, nježan, sofisticiran i ženstven. Idealno za onu osobu koja voli urediti prostor oko sebe i sebe samu s jednakom dozom profinjenosti.
2. Sabrina Carpenter Sweet Tooth Caramel Dream
Za sve koji svijet doživljavaju kroz toplinu, mekoću i slatkoću. Ovaj paket miriše kao karamelni zagrljaj topao, mekan, malo nestašan i potpuno neodoljiv. Dar koji se pamti po osmijehu osobe koja ga otvara.
3. biofarm The Cutest Magical Time
Paket koji izgleda kao da nosi malu, preslatku zimsku priču. Nježan, razigran, pun pastelnih tonova i mekoće. Savršen za mladu sestru, prijateljicu ili nekoga tko se i dalje raduje blagdanima onako dječje, širom otvorenog srca.
4. Afrodita Madame Rose poklon-paket
Za romantične duše koje obožavaju rituale njege. Ovaj set miriše na ruže koje nikada ne venu, one koje stoje u vazi u toploj sobi dok vani snijeg lagano pada. Nježan je, ženstven i savršen za trenutke posvećene sebi.
5. La Rive Saffira poklon-paket
Miris koji ostavlja trag samopouzdanja, ali onog tihog, sigurnog, nenametljivog. Saffira je poklon za osobu koja voli držati glavu visoko, ali njezin osmijeh govori sve. Pristupačan, elegantan i baš zahvalan za darivanje.
6. Dove Unwind poklon-paket
Ovo je poklon za one kojima želite pokloniti predah. Mekani mirisi, umirujuće teksture i onaj osjećaj kao da ste nekome darovali pola sata mira, bez obaveza, bez žurbe, samo za njih. Dar koji često treba više nego što mislimo.
7. Pantene Keith Haring poklon-paket
Za kreativke, sanjare i žene koje svoj život obojaju šareno, bez isprike. Ovaj set nije samo praktičan, on je mala umjetnička kartica u poklon obliku. I da, u kupaonici izgleda jednako vedro kao pod borom.
Lijepe geste čine nas sretnijima
Na kraju dana, poklon nije samo stvar, to je mala poruka koju šaljemo onima do kojih nam je stalo. Poruka da ih vidimo, čujemo i mislimo na njih čak i u najprometnijem dijelu godine. Zato su ovi poklon-paketi iz dm-a toliko posebni, u sebi nose upravo tu jednostavnu, a najvažniju čaroliju, radost darivanja.
Bilo da birate nešto mirisno, nježno, razigrano ili elegantno, svaki od ovih setova lako postaje mali ritual sreće za osobu koja ga prima. A možda i prilika da nekome darujete ono što si sami rijetko poklanjamo: trenutak mira, topline i njege.
Jer ponekad je sasvim dovoljno da nekome uljepšamo dan jednim slatkim, pažljivo odabranim paketom i to je najljepši početak blagdana!
Sadržaj nastao u suradnji RTL nativea i dm-a.