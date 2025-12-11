Slatko, slađe, najslađe: Top 7 poklon paketa iz dm-a s kojima ne možete pogriješiti

Elegantna ambalaža, blagdanski motivi i pažljivo složeni proizvodi čine ih poklonima koje možete samo predati i to bez papira, vrpce i stresa.

Tražite poklon koji je baš slatka gesta? U dm trgovinama i u dm online shopu čekaju vas poklon-paketi koji izgledaju kao male kutije radosti, pažljivo složene, nježne i baš one koje biramo kad želimo reći 'mislim na tebe'. Mirisne kupke, opuštajući rituali, fine teksture i male čarolije idealne za blagdane. A kako su trajno sniženi, uživanje je još slađe, baš kao kad nekoga iznenadite sitnicom koja ga pogodi ravno u srce.

Odabrali smo 7 redakcijskih favorita koji mirišu na toplinu, nježnost i trenutke koje pamtimo, a mogu se pronaći u dm-u.

Postoje pokloni koji izgledaju kao da su došli ravno iz elegantnog boutiquea velike metropole. Upravo takav je Bellissima, nježan, sofisticiran i ženstven. Idealno za onu osobu koja voli urediti prostor oko sebe i sebe samu s jednakom dozom profinjenosti.

Za sve koji svijet doživljavaju kroz toplinu, mekoću i slatkoću. Ovaj paket miriše kao karamelni zagrljaj topao, mekan, malo nestašan i potpuno neodoljiv. Dar koji se pamti po osmijehu osobe koja ga otvara.

Paket koji izgleda kao da nosi malu, preslatku zimsku priču. Nježan, razigran, pun pastelnih tonova i mekoće. Savršen za mladu sestru, prijateljicu ili nekoga tko se i dalje raduje blagdanima onako dječje, širom otvorenog srca.

Za romantične duše koje obožavaju rituale njege. Ovaj set miriše na ruže koje nikada ne venu, one koje stoje u vazi u toploj sobi dok vani snijeg lagano pada. Nježan je, ženstven i savršen za trenutke posvećene sebi.

Miris koji ostavlja trag samopouzdanja, ali onog tihog, sigurnog, nenametljivog. Saffira je poklon za osobu koja voli držati glavu visoko, ali njezin osmijeh govori sve. Pristupačan, elegantan i baš zahvalan za darivanje.

Ovo je poklon za one kojima želite pokloniti predah. Mekani mirisi, umirujuće teksture i onaj osjećaj kao da ste nekome darovali pola sata mira, bez obaveza, bez žurbe, samo za njih. Dar koji često treba više nego što mislimo.

Za kreativke, sanjare i žene koje svoj život obojaju šareno, bez isprike. Ovaj set nije samo praktičan, on je mala umjetnička kartica u poklon obliku. I da, u kupaonici izgleda jednako vedro kao pod borom.

Lijepe geste čine nas sretnijima

Na kraju dana, poklon nije samo stvar, to je mala poruka koju šaljemo onima do kojih nam je stalo. Poruka da ih vidimo, čujemo i mislimo na njih čak i u najprometnijem dijelu godine. Zato su ovi poklon-paketi iz dm-a toliko posebni, u sebi nose upravo tu jednostavnu, a najvažniju čaroliju, radost darivanja.

Bilo da birate nešto mirisno, nježno, razigrano ili elegantno, svaki od ovih setova lako postaje mali ritual sreće za osobu koja ga prima. A možda i prilika da nekome darujete ono što si sami rijetko poklanjamo: trenutak mira, topline i njege.

Jer ponekad je sasvim dovoljno da nekome uljepšamo dan jednim slatkim, pažljivo odabranim paketom i to je najljepši početak blagdana!

Sadržaj nastao u suradnji RTL nativea i dm-a.