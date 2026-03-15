Tajna savršene focaccie: Od rimske pogače do tri recepta koja morate isprobati
Malo koje jelo budi osjećaj ugode i topline doma kao miris svježe pečenog kruha. Među bezbrojnim vrstama pogača, jedna se posljednjih godina istaknula i osvojila kuhinje diljem svijeta – talijanska focaccia. Njena primamljiva aroma maslinovog ulja, hrskava zlatna korica posuta krupnom solju i nevjerojatno meka, prozračna unutrašnjost čine je neodoljivom. No, focaccia je mnogo više od običnog priloga; ona je kulinarsko platno koje nudi bezbroj mogućnosti, od klasične verzije s ružmarinom do pravih malih jestivih umjetničkih djela.
Što je zapravo focaccia?
U svojoj suštini, focaccia je plosnati kruh s kvascem, bogato natopljen maslinovim uljem. Iako je mnogi povezuju s pizzom zbog sličnih osnovnih sastojaka, ključna razlika leži u pripremi i teksturi. Tijesto za focacciu obično sadrži više kvasca, što mu omogućuje da snažnije naraste. Najvažniji korak događa se nakon što se tijesto razvuče u lim za pečenje; tada se ostavlja da se još jednom digne, stvarajući karakterističnu debljinu i prozračnost.
Njen zaštitni znak su prepoznatljiva udubljenja na površini, koja se rade vrhovima prstiju. Ta mala jezerca, na talijanskom poznata kao oeggi (oči), savršena su zamka za maslinovo ulje, krupnu sol i začine, osiguravajući da svaki zalogaj bude sočan i pun okusa. Rezultat je savršen spoj kontrasta: hrskave, slane površine i jastučaste, gotovo kremaste unutrašnjosti.
Kratka povijest od ognjišta do Instagrama
Korijeni focaccie sežu duboko u prošlost, čak i prije uspona Rimskog Carstva. Smatra se da su njezine preteče pekli još Etruščani i stari Grci. Sam naziv potječe od latinskog izraza panis focacius, što znači "kruh s ognjišta", jer se izvorno pekao u pepelu ili na vrućem kamenu. U starom Rimu, ova jednostavna pogača od brašna, vode, soli i maslinovog ulja bila je jeftin, ali zasitan obrok, idealan za radnike i seljake.
Širenjem Rimskog Carstva, recept za focacciu pronio se diljem Europe, prilagođavajući se lokalnim ukusima i sastojcima. Iako je stoljećima nosila stigmu sirotinjske hrane, s vremenom je postala cijenjeni specijalitet. Najslavnijom se smatra ona iz Ligurije, obalne regije čiji je glavni grad Genova. Upravo su talijanski imigranti prenijeli ovaj recept u Argentinu, gdje je postala poznata kao fugazza, te u druge dijelove svijeta. Danas je, zahvaljujući društvenim mrežama, doživjela pravu renesansu, a trend ukrašavanja povrćem, poznat kao focaccia art, pretvorio ju je u globalni kulinarski fenomen.
Recepti za focacciu koju ćete obožavati
Priprema focaccie kod kuće jednostavnija je nego što se čini, a rezultat je neusporedivo bolji od bilo koje kupovne verzije. Donosimo tri provjerena recepta, od klasičnog do modernog.
Klasična focaccia genovese
Ovo je arhetip focaccie, tanka (oko dva centimetra), izrazito masna i slana, s aromom ružmarina. Tajna joj je u emulziji vode i ulja kojom se prelijeva prije pečenja.
Sastojci:
Za tijesto:
- 500 g glatkog brašna
- 300 ml mlake vode
- 1 vrećica suhog kvasca (7 g)
- 10 g soli
- 1 žličica meda
- 50 ml maslinovog ulja
Za preljev i posip:
- 3 žlice maslinovog ulja
- 3 žlice vode
- krupna morska sol
- svježi ružmarin
Priprema:
1. U mlakoj vodi otopite kvasac i med. Dodajte brašno, sol i 50 ml ulja te umijesite glatko i pomalo ljepljivo tijesto.
2. Ostavite tijesto na toplom mjestu da se udvostruči, otprilike jedan do dva sata.
3. Lim za pečenje obilno nauljite, prebacite tijesto i nježno ga prstima razvucite po limu. Pustite ga da se diže još tridesetak minuta.
4. Zatim nauljenim prstima napravite duboka udubljenja po cijeloj površini.
5. Pomiješajte tri žlice maslinovog ulja i tri žlice vode pa emulzijom prelijte tijesto.
6. Dobro pospite krupnom solju i grančicama ružmarina.
7. Pecite u pećnici zagrijanoj na 220 °C oko 15 do 20 minuta, dok ne dobije predivnu zlatnu boju.
Mekana focaccia barese s krumpirom
Ova verzija iz Barija, u regiji Puglia, krije tajni sastojak koji joj daje nevjerojatnu mekoću: kuhani krumpir u tijestu. Tradicionalno se nadjeva cherry rajčicama i maslinama.
Sastojci:
- 250 g glatkog brašna
- 250 g brašna od durum pšenice (semola)
- 1 srednji kuhani krumpir (protisnut kao za pire)
- 350 ml mlake vode
- 1 vrećica suhog kvasca
- 10 g soli
Za nadjev:
- cherry rajčice
- crne masline
- origano
- maslinovo ulje
- sol
Priprema:
1. Pomiješajte obje vrste brašna, protisnuti krumpir, kvasac, sol i vodu te zamijesite vrlo mekano tijesto.
2. Ostavite ga na toplom mjestu da se udvostruči.
3. Okrugli lim obilno nauljite, položite tijesto i razvucite ga.
4. U tijesto utisnite polovice cherry rajčica prerezanom stranom prema dolje kako bi sok natopio tijesto, dodajte cijele masline i sve pospite origanom i solju.
5. Pecite na 230 °C oko 20 do 25 minuta, dok rubovi ne postanu hrskavi.
Moderna 'garden art' focaccia
Ovdje je fokus na kreativnosti, gdje površina focaccie postaje platno za slikanje povrćem.
Sastojci:
Tijesto: koristite osnovno tijesto kao za focacciu genovese.
Za dekoraciju:
- mladi luk ili vlasac (za stabljike)
- paprike raznih boja (za cvjetove)
- polovice cherry rajčica (za sredinu cvijeta)
- tanke kriške ljubičastog luka (za latice)
- listići peršina ili bosiljka (za lišće)
- maslinovo ulje
Priprema:
1. Pripremite tijesto prema receptu za klasičnu focacciu genovese. Nakon što ste ga razvukli u limu, pustite ga da se diže još tridesetak minuta.
2. Po površini tijesta posložite pripremljeno povrće, stvarajući sliku vrta ili livade.
3. Povrće lagano utisnite kako ne bi otpalo i premažite ga kistom s malo maslinovog ulja da sačuva boju.
4. Pecite na nešto nižoj temperaturi, oko 200 °C, dvadesetak minuta kako povrće ne bi zagorjelo.