Tajna savršene focaccie: Od rimske pogače do tri recepta koja morate isprobati

Bilo da je poslužite kao međuobrok, predjelo ili prilog glavnom jelu, domaća focaccia uvijek iznova oduševljava. Isprobajte jedan od ovih recepata i unesite miris i okus Italije u svoj dom

Malo koje jelo budi osjećaj ugode i topline doma kao miris svježe pečenog kruha. Među bezbrojnim vrstama pogača, jedna se posljednjih godina istaknula i osvojila kuhinje diljem svijeta – talijanska focaccia. Njena primamljiva aroma maslinovog ulja, hrskava zlatna korica posuta krupnom solju i nevjerojatno meka, prozračna unutrašnjost čine je neodoljivom. No, focaccia je mnogo više od običnog priloga; ona je kulinarsko platno koje nudi bezbroj mogućnosti, od klasične verzije s ružmarinom do pravih malih jestivih umjetničkih djela.

Što je zapravo focaccia?

U svojoj suštini, focaccia je plosnati kruh s kvascem, bogato natopljen maslinovim uljem. Iako je mnogi povezuju s pizzom zbog sličnih osnovnih sastojaka, ključna razlika leži u pripremi i teksturi. Tijesto za focacciu obično sadrži više kvasca, što mu omogućuje da snažnije naraste. Najvažniji korak događa se nakon što se tijesto razvuče u lim za pečenje; tada se ostavlja da se još jednom digne, stvarajući karakterističnu debljinu i prozračnost.

Njen zaštitni znak su prepoznatljiva udubljenja na površini, koja se rade vrhovima prstiju. Ta mala jezerca, na talijanskom poznata kao oeggi (oči), savršena su zamka za maslinovo ulje, krupnu sol i začine, osiguravajući da svaki zalogaj bude sočan i pun okusa. Rezultat je savršen spoj kontrasta: hrskave, slane površine i jastučaste, gotovo kremaste unutrašnjosti.

Kratka povijest od ognjišta do Instagrama

Korijeni focaccie sežu duboko u prošlost, čak i prije uspona Rimskog Carstva. Smatra se da su njezine preteče pekli još Etruščani i stari Grci. Sam naziv potječe od latinskog izraza panis focacius, što znači "kruh s ognjišta", jer se izvorno pekao u pepelu ili na vrućem kamenu. U starom Rimu, ova jednostavna pogača od brašna, vode, soli i maslinovog ulja bila je jeftin, ali zasitan obrok, idealan za radnike i seljake.

Širenjem Rimskog Carstva, recept za focacciu pronio se diljem Europe, prilagođavajući se lokalnim ukusima i sastojcima. Iako je stoljećima nosila stigmu sirotinjske hrane, s vremenom je postala cijenjeni specijalitet. Najslavnijom se smatra ona iz Ligurije, obalne regije čiji je glavni grad Genova. Upravo su talijanski imigranti prenijeli ovaj recept u Argentinu, gdje je postala poznata kao fugazza, te u druge dijelove svijeta. Danas je, zahvaljujući društvenim mrežama, doživjela pravu renesansu, a trend ukrašavanja povrćem, poznat kao focaccia art, pretvorio ju je u globalni kulinarski fenomen.

Recepti za focacciu koju ćete obožavati

Priprema focaccie kod kuće jednostavnija je nego što se čini, a rezultat je neusporedivo bolji od bilo koje kupovne verzije. Donosimo tri provjerena recepta, od klasičnog do modernog.

Klasična focaccia genovese

Ovo je arhetip focaccie, tanka (oko dva centimetra), izrazito masna i slana, s aromom ružmarina. Tajna joj je u emulziji vode i ulja kojom se prelijeva prije pečenja.

Sastojci:

Za tijesto:

500 g glatkog brašna

300 ml mlake vode

1 vrećica suhog kvasca (7 g)

10 g soli

1 žličica meda

50 ml maslinovog ulja

Za preljev i posip:

3 žlice maslinovog ulja

3 žlice vode

krupna morska sol

svježi ružmarin

1. U mlakoj vodi otopite kvasac i med. Dodajte brašno, sol i 50 ml ulja te umijesite glatko i pomalo ljepljivo tijesto.

2. Ostavite tijesto na toplom mjestu da se udvostruči, otprilike jedan do dva sata.

3. Lim za pečenje obilno nauljite, prebacite tijesto i nježno ga prstima razvucite po limu. Pustite ga da se diže još tridesetak minuta.

4. Zatim nauljenim prstima napravite duboka udubljenja po cijeloj površini.

5. Pomiješajte tri žlice maslinovog ulja i tri žlice vode pa emulzijom prelijte tijesto.

6. Dobro pospite krupnom solju i grančicama ružmarina.

7. Pecite u pećnici zagrijanoj na 220 °C oko 15 do 20 minuta, dok ne dobije predivnu zlatnu boju.

Mekana focaccia barese s krumpirom

Ova verzija iz Barija, u regiji Puglia, krije tajni sastojak koji joj daje nevjerojatnu mekoću: kuhani krumpir u tijestu. Tradicionalno se nadjeva cherry rajčicama i maslinama.

Sastojci:

250 g glatkog brašna

250 g brašna od durum pšenice (semola)

1 srednji kuhani krumpir (protisnut kao za pire)

350 ml mlake vode

1 vrećica suhog kvasca

10 g soli

Za nadjev:

cherry rajčice

crne masline

origano

maslinovo ulje

sol

Priprema:

1. Pomiješajte obje vrste brašna, protisnuti krumpir, kvasac, sol i vodu te zamijesite vrlo mekano tijesto.

2. Ostavite ga na toplom mjestu da se udvostruči.

3. Okrugli lim obilno nauljite, položite tijesto i razvucite ga.

4. U tijesto utisnite polovice cherry rajčica prerezanom stranom prema dolje kako bi sok natopio tijesto, dodajte cijele masline i sve pospite origanom i solju.

5. Pecite na 230 °C oko 20 do 25 minuta, dok rubovi ne postanu hrskavi.

Moderna 'garden art' focaccia

Ovdje je fokus na kreativnosti, gdje površina focaccie postaje platno za slikanje povrćem.

Sastojci:

Tijesto: koristite osnovno tijesto kao za focacciu genovese.

Za dekoraciju:

mladi luk ili vlasac (za stabljike)

paprike raznih boja (za cvjetove)

polovice cherry rajčica (za sredinu cvijeta)

tanke kriške ljubičastog luka (za latice)

listići peršina ili bosiljka (za lišće)

maslinovo ulje

Priprema:

1. Pripremite tijesto prema receptu za klasičnu focacciu genovese. Nakon što ste ga razvukli u limu, pustite ga da se diže još tridesetak minuta.

2. Po površini tijesta posložite pripremljeno povrće, stvarajući sliku vrta ili livade.

3. Povrće lagano utisnite kako ne bi otpalo i premažite ga kistom s malo maslinovog ulja da sačuva boju.

4. Pecite na nešto nižoj temperaturi, oko 200 °C, dvadesetak minuta kako povrće ne bi zagorjelo.