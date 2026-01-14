Pazi na zamke: Što nikad ne kupiti na sniženjima, a što će te pretvoriti u shopping kraljicu?

Nakon prošlotjednih savjeta na što se posebno fokusirati na sezonskim sniženjima, mnoge čitateljice su tražile savjet više. Upravo zato u mojoj današnjoj kolumni Kao žena ženi produbljujem priču o shoppingu uz popuste, želeći kroz savjete odgovoriti na sva postavljena pitanja

Ušli smo u drugi krug sezonskih sniženja koji donose popuste do 50 %. Uzmemo li u obzir dva 'hrvatska skijaška tjedna' koja su fokus šopingholičara preusmjerili na snježne radosti, ali i to da tek sredinom mjeseca nekima sjeda plaća, ponuda je i dalje jako dobra, a sredina mjeseca odlična je prilika da uzmeš jedno slobodno poslijepodne i vidiš što sve možete kupiti na sniženju. Kako pokazati sve talente za shopping, kako izbjeći zamke te se pretvoriti u pravu shopping kraljicu? Evo savjeta!

Osiguraj si vrijeme

Slobodno vrijeme bez stresa (i prijateljice koja nema talenta) je ključno za fokusiranje na sezonskim sniženjima. Kako bi vladala situacijom i opušteno istraživala ponudu, napravi sljedeće: jaknu i sve nepotrebno u rukama ostavi u automobilu ili ormariću shopping centra, u torbu stavi bocu s vodom, a na mobitelu uključi alarm određujući vrijeme koje ćeš potrošiti na shopping. Neka se alarm čuje 15 minuta prije nego li 'iscuri' vrijeme za shopping. Dakle, vrijeme imaš, sad je važno staviti fokus na komade koje si odlučila potražiti na sniženju i pokazati svoj talent.

Koga povesti u lov na sniženja?

Treba li ti pomoć prijateljice? Ako ste sinkronizirane i jednako volite shopping te imate dugogodišnje iskustvo prilikom kupovine - da, ali ako vam je samo draga, niste se dugo vidjele (pa evo prilike), shopping može biti prava noćna mora. Što će vam u vašem shopping zenu frendica koja će komentirati treba li vam nešto ili ne, pričati o svojim problemima, komentirati vaše financije i cendrati da je bole noge? S takvom frendicom dogovori kavu nevezanu za shopping, a ako ti treba pomoć prilikom shoppinga, zovi mene. Imam super uslugu privatni shopping sa stilisticom koji vrlo brzo rješava sve probleme prilikom traženja idealnih (i povoljnih) komada na sniženju.

Nikola Zoko

Pazi na zamke!

I kad je jeftino, zamke u shoppingu postoje! Zapamti to kako se ne bi dogodilo da kući dođeš s onime što će se pokazati lošim izborom. Na što posebno paziti u ovakvim situacijama? U masi odjeće koja je na drugom krugu sniženja postoje vrlo kreativni komadi koji su ultimativni modni hit. Prije nego li kupiš baš takav komad, pitaj se: kako to da je nešto što je 'vrištalo' s reklama sada na popustu? Takav odjevni predmet može skrivati zamku zbog koje ćete požaliti zbog shoppinga. Upravo zato je potrebna analiza. Za početak isprobaj takav odjevni predmet: odgovara li konstrukciji tvog tijela? Ako je odgovor da (loš kroj može biti jedan od razloga zašto nešto ne stoji kako treba), analiziraj dalje - pogledaj ušivnu etiketu! Od kakve je tkanine ovaj odjevni predmet? Ako su na popisu vrste tkanina koje ne poznaješ (acetat, rajon, tencel) znaj da je riječ o umjetnim vlaknima koja ne stvaraju ugodu nošenja. To može biti jedan od razloga zašto je neki moderan, odjevni predmet ostao u trgovini sve do sniženja. Još jedna zamka pametne kupovine je vrsta tkanja: na to dobro pazi i testiraj u zadnjem koraku prije provlačenja kartice. Raširi, usmjeri prema svjetlu i pogledaj je li tkanina na svim mjestima jednolična. Može je oštetiti stajanje u skladištima, ali i ovaj test može otkriti je li nešto nošeno pa vraćeno u trgovinu (posebno se to vidi na tunikama i haljinama). Ako je netko nosio odjevni predmet prije tebe, vratio u trgovinu, zapitaj se je li to najbolji odjevni predmet za tebe.

Shopping prevare

Što je shopping prevara? Shopping je više-manje ugoda svima, a ono što se 'ugrabi' na sniženju zapravo je modni trofej. No, u nekim situacijama mogu se potkrasti i situacije koje će ostaviti 'gorak okus'. Jedna od prevara može biti kampanja i poziv na shopping uz popust 70 %, no on se na kraju odnosi samo na jedan dio (pra)starih odjevnih predmeta. Trgovina je, primjerice, na udaljenom mjestu, pa kad si već došla, kupit ćeš nešto. Dakle, namamljena si u shopping koji na kraju ne ispada toliko povoljan. Posebno kad, nekoliko dana kasnije, vidiš da se na nekim drugim mjestima (ili online) može kupiti ovakav odjevni predmet puno povoljnije. Kako bi izbjegla ovakve situacije, prije nego kreneš ciljano u ovakvu shopping avanturu nazovi prodajno mjesto i pitaj na što se točno odnosi popust iz reklame. Držim palčeve da je odgovor prodavača - na sve!

Planiraj (daleko) unaprijed

Kupuješ ciljano, juriš prema statusu shopping kraljice! Kako to postići? Sad je vrijeme da se fokusiraš na sezonu koja tek dolazi, ali i iduću jesen/zimu. Sjeti se svih svečanosti na koje ideš (čak i ako nisu još stigle pozivnice, a primjerice znaš da ćeš ove godine ići na dva vjenčanja, tri krizme, krštenje, dva okrugla rođendana...). Total lookove za ove prigode osmisli upravo sada jer možeš povoljno kupiti predobre haljine, salonke, čak i sandalice. Isprobaj svaki taj komad prije kupovine, odaberi i zanimljive modne detalje i ostavi u ormaru s etiketama. Kad dođe prilika da odabrani outfit odjeneš, pogledaj cijenu i čestitaj si na uspješnom shoppingu, ti shopping kraljice! Na isti način možeš kupiti kvalitetnu odjeću za djecu: nešto ljetne odjeće, brendiranu jaknu za iduću jesen. Prilikom takve kupovine dobro pogledaj model, usporedi ga s onim što dijete nosi (kroj dukserica, tajica, hlača) te razmisli o broju koji trebaš kupiti. Takve odjevne predmete stavi u poseban spremnik u ormaru s etiketama koje otkrivaju potrošnju. Kad sve mame u parkiću budu komentirale kako su potrošile 'pola plaće' na novu odjeću za klince, ti ćeš se dobro znati da si kao shopping kraljica kupila puno povoljnije!

Nakon što sam dobro analizirala sve zamke shoppinga na sniženju, krećem u analiziranje online kupovine - od klasičnog online shoppinga, do potrage za povoljnim komadima na platformama Moje krpice, Vinted... Kao žena ženi iduće srijede pišem što vrijedi kupiti na ovaj način. Čitamo se!

Nikola Zoko

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!