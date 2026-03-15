Crnka sa špice oduševila: Crvena minica na koju nitko nije mogao ostati imun

Outfit ove dame je ležeran, a opet promišljen - elegantan, moderan i potpuno nosiv na zagrebačkoj špici, gdje su bijela košulja, bež trench i vibrantna crvena mini suknja stvorili kombinaciju koja je odmah privukla poglede

Subotnja špica u Zagrebu ponovno je pokazala da stil često leži u jednom upečatljivom komadu koji podigne cijelu kombinaciju. Među mnoštvom proljetnih outfita posebno se istaknula elegantna prolaznica koja je pokazala kako se klasika može nositi s dozom odvažnosti.

Na prvi pogled riječ je o vrlo sofisticiranom i promišljenom stylingu. Bež trench kaput - kratki do srednje dugi model s klasičnim reverima i dvostrukim kopčanjem - poslužio je kao neutralna baza outfita, dok oštra bijela košulja ispod dodaje dozu poslovne elegancije i profinjenosti.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

No pravi modni trenutak krije se u vibrantnoj crvenoj mini suknji. Struktuirana suknja, često u teksturama poput vune ili jacquarda, unosi energiju cijeloj kombinaciji i naglašava ženstvenost.

Upravo taj intenzivan ton povezuje prošivena crvena torbica - model Lasocki LSK s prošivenim vanjskim dijelom i zlatnim lancem - koja stvara skladan i luksuzan detalj. Zaokruženje looka daju nude salonke sa špicom, klasični modeli u bež koži, koje vizualno izdužuju noge i daju elegantan završetak.

Ravna, tamna kosa i naglašeni crveni ruž dodatno pojačavaju dojam samouvjerene žene koja zna kako klasične komade nositi s dozom glamura.