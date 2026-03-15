Crnka sa špice oduševila: Crvena minica na koju nitko nije mogao ostati imun
Subotnja špica u Zagrebu ponovno je pokazala da stil često leži u jednom upečatljivom komadu koji podigne cijelu kombinaciju. Među mnoštvom proljetnih outfita posebno se istaknula elegantna prolaznica koja je pokazala kako se klasika može nositi s dozom odvažnosti.
Na prvi pogled riječ je o vrlo sofisticiranom i promišljenom stylingu. Bež trench kaput - kratki do srednje dugi model s klasičnim reverima i dvostrukim kopčanjem - poslužio je kao neutralna baza outfita, dok oštra bijela košulja ispod dodaje dozu poslovne elegancije i profinjenosti.
No pravi modni trenutak krije se u vibrantnoj crvenoj mini suknji. Struktuirana suknja, često u teksturama poput vune ili jacquarda, unosi energiju cijeloj kombinaciji i naglašava ženstvenost.
Upravo taj intenzivan ton povezuje prošivena crvena torbica - model Lasocki LSK s prošivenim vanjskim dijelom i zlatnim lancem - koja stvara skladan i luksuzan detalj. Zaokruženje looka daju nude salonke sa špicom, klasični modeli u bež koži, koje vizualno izdužuju noge i daju elegantan završetak.
Ravna, tamna kosa i naglašeni crveni ruž dodatno pojačavaju dojam samouvjerene žene koja zna kako klasične komade nositi s dozom glamura.