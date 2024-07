Vjenčanica o kojoj svi govore: Bivša Miss Universe Olivia Culpo nosila je haljinu Dolce & Gabbana

Bivša Miss Universe, Olivia Culpo, prošlog se vikenda udala na Rhode Islandu za igrača američkog nogometa, Christiana McCaffreyja. Culpo je nosila haljinu s okruglim izrezom i dugim rukavima modne kuće Dolce & Gabbana, s lepršavom suknjom koja se širila iza nje. Nakon vjenčanja objavila je mnoštvo sadržaja na Instagramu gdje je odmah počela dobivati tisuće i tisuće lajkova i komentara, posebice na objavama sa suprugom.

No pojavili su se i neki negativni komentari na društvenim mrežama. Modna stilistica Kennedy Bingham objavila je video na svom TikTok profilu kritizirajući ne toliko haljinu, iako je za haljinu rekla da "nema osobnost", već model haljine koji je Culpo odabrala.



Bingham je čak rekla da kada bi pogledala samo haljinu, vidjela bi mladenku u lijepoj, jednostavnoj i elegantnoj vjenčanici, ali su njoj zasmetale Olivijine izjave prije vjenčanja. U intervjuu za Vogue izjavila je kako nije htjela biti seksepilna ni na bilo koji način te da je htjela da vjenčanica bude ozbiljna kao i njezino shvaćanje zavjeta. Ovo je zasmetalo Bingham zato što tvrdi kako je Culpo promicala konzervativnu agendu. Druga stvar koja ju je zasmetala bila je McCaffreyeva izjava o tome da mu se Olivia najviše sviđa u odjeći koja je bezvremenska, pokrivena i elegantna.

Na kraju je naglasila da je upitan i izbor dizajnera odnosno Dolce & Gabbane, zbog njihove, kako je Bingham to rekla "super rasističke kampanje" te je još dodala "ako si htjela bezvremensko, elegantno, klasično, zašto ne bi radila s nekim poput Chanela, Diora, čak i Louis Vuittona?".

Naravno, izjave na TikToku su došle do Culpo i njenog supruga koji su i sami onda prokomentirali situaciju na društvenim mrežama. "Wow. Kakva apsolutno zla osoba. Nadam se da te nitko nikada neće ovako kritizirati jer je to izuzetno bolno", a McCaffrey se nadovezao "Kakva zla izjava na internetu. Nadam se da možeš pronaći radost i mir u svijetu, kao što to čini moja prekrasna supruga."