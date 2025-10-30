Više od modnog trenutka: Sydney Sweeney u prozirnoj haljini ukrala show

Odabir haljine mlade glumice pokrenuo je raspravu o granicama stila, slobodi izražavanja i percepciji žena u javnosti

Glumica Sydney Sweeney ponovno je bila u središtu pozornosti na događanju Variety Power of Women 2025. u Beverly Hillsu. Pojavila se u odvažnoj, gotovo potpuno prozirnoj srebrnoj haljini koja je odmah izazvala lavinu komentara i potvrdila njezin status jedne od najhrabrijih modnih ikona suvremenog Hollywooda.

Kreacija koja je ukrala show

Riječ je o svjetlucavoj kreaciji dizajnera Christiana Cowana, izrađenoj od kristalima ukrašene mrežaste tkanine iz kolekcije za proljeće/ljeto 2026. Haljina, koja je pratila liniju tijela, imala je siluetu majice s blago nabranim detaljem oko struka, što je davalo strukturu inače eteričnom materijalu. Sweeney je odvažan izgled upotpunila elegantnom, kratkom bob frizurom, decentnim dijamantnim nakitom i šminkom inspiriranom kristalima, s naglaskom na srebrnom tušu za oči.

Modni odabir 28-godišnje glumice očekivano je podijelio internet. Dok su obožavatelji i modni entuzijasti preplavili društvene mreže pohvalama, nazivajući haljinu "nestvarnom" i "jednim od najljepših viđenih komada", drugi nisu skrivali svoje neodobravanje.

Kritičari su se pitali "što se dogodilo s otmjenošću?" i "postoji li više imalo skromnosti?". Neki su komentirali kako je haljina neprikladna, dok su drugi išli toliko daleko da su je usporedili s "recikliranom ribarskom mrežom". Ipak, njezini pristaše stali su u obranu, ističući kako je mlada, uspješna i ima pravo uživati u slavi te nositi ono u čemu se osjeća dobro.

'Radim to zbog sebe jer se osjećam snažno'

Sama Sweeney, koja je na događanju primila priznanje, iskoristila je priliku da pošalje snažnu poruku. U svom govoru povukla je paralelu sa životom boksačice Christy Martin, koju glumi u nadolazećem filmu Christy.

"Znam kakav je osjećaj biti podcijenjen, da vas drugi definiraju prije nego što ste dobili priliku definirati sami sebe", izjavila je.

U intervjuu za Variety osvrnula se na percepciju javnosti o njoj kao seks-simbolu.

"Kad ljudi to misle, ja im poručujem: 'Ne, samo se osjećam dobro i činim to zbog sebe jer se osjećam snažno'", rekla je, dodavši kako se nada da će inspirirati druge žene da budu samouvjerene i "pokažu ono što imaju".

Njezin nastup na crvenom tepihu tako je bio više od modnog trenutka; bila je to izjava o samopouzdanju i preuzimanju kontrole nad vlastitim narativom, čime je još jednom dokazala da je sila na koju treba računati.