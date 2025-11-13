Veste bez rukava: Cozy trend koji vlada zimskom sezonom
Temperature padaju i dani postaju kraći pa se sve više okrećemo toplijim i udobnijim komadima. Uz klasične kapute, šalove i čizme, ove sezone posebno mjesto zauzima jedan neočekivani, ali svestrani modni favorit – pleteni prsluk, odnosno vesta bez rukava. Ovaj nekada skromni komad ponovno je u središtu pažnje i nameće se kao must-have zimske garderobe.
Pleteni prsluci sada dolaze u najrazličitijim verzijama – od finih modela od kašmira i alpake do onih od klasičnog pletiva s tradicionalnim uzorcima koji dodaju volumen i teksturu svakom outfitu. Boje su uglavnom tople i zemljane, s naglaskom na bež, smeđu, sivo-plavu i bordo, ali u high street kolekcijama mogu se pronaći i modeli u življim tonovima te s vintage uzorcima koji prizivaju nostalgičan šarm. Osim što griju, ovi prsluci unose dozu stila i lako se uklapaju u svaku odjevnu kombinaciju.
Zahvaljujući svojoj svestranosti, mogu se nositi u gotovo svakoj prilici. Za ležeran dnevni look savršeno pristaju uz traperice i bijelu košulju, dok će u poslovnim kombinacijama izgledati elegantno preko tanke dolčevite ili bluze s mašnom. Za dodatnu toplinu i profinjen izgled, možeš ih slojevito kombinirati ispod sakoa ili kaputa, stvarajući tako sklad između udobnosti i elegancije.
Pleteni prsluci ove zime doista su komad koji spaja praktičnost, toplinu i trendovski izgled. U nastavku donosimo i najbolje modele iz aktualne high street ponude koji će te inspirirati za slojevito odijevanje s dozom stila.