Veste bez rukava: Cozy trend koji vlada zimskom sezonom

Zima je pred vratima, a s njom dolazi i sezona slojevitog odijevanja u kojoj se traže komadi koji su istodobno topli, udobni i stylish. Ove zime to su bez sumnje pleteni prsluci odnosno veste bez rukava koje su se vratile na velika vrata i postale jedan od najpoželjnijih modnih komada sezone

Temperature padaju i dani postaju kraći pa se sve više okrećemo toplijim i udobnijim komadima. Uz klasične kapute, šalove i čizme, ove sezone posebno mjesto zauzima jedan neočekivani, ali svestrani modni favorit – pleteni prsluk, odnosno vesta bez rukava. Ovaj nekada skromni komad ponovno je u središtu pažnje i nameće se kao must-have zimske garderobe.

Pleteni prsluci sada dolaze u najrazličitijim verzijama – od finih modela od kašmira i alpake do onih od klasičnog pletiva s tradicionalnim uzorcima koji dodaju volumen i teksturu svakom outfitu. Boje su uglavnom tople i zemljane, s naglaskom na bež, smeđu, sivo-plavu i bordo, ali u high street kolekcijama mogu se pronaći i modeli u življim tonovima te s vintage uzorcima koji prizivaju nostalgičan šarm. Osim što griju, ovi prsluci unose dozu stila i lako se uklapaju u svaku odjevnu kombinaciju.

Zahvaljujući svojoj svestranosti, mogu se nositi u gotovo svakoj prilici. Za ležeran dnevni look savršeno pristaju uz traperice i bijelu košulju, dok će u poslovnim kombinacijama izgledati elegantno preko tanke dolčevite ili bluze s mašnom. Za dodatnu toplinu i profinjen izgled, možeš ih slojevito kombinirati ispod sakoa ili kaputa, stvarajući tako sklad između udobnosti i elegancije.

Pleteni prsluci ove zime doista su komad koji spaja praktičnost, toplinu i trendovski izgled. U nastavku donosimo i najbolje modele iz aktualne high street ponude koji će te inspirirati za slojevito odijevanje s dozom stila.

Massimo Dutti - 69,95 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 22,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 35,95 €

H&M - 27,99 €

H&M - 44,99 €

H&M - 49,99 €

H&M - 22,99 €

Mango - 39,99 €

Mango - 19,99 €