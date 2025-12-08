Vatrena elegancija Jenne Ortege: Crvenom Lanvin haljinom zatvorila Film festival u Marakešu

Najveće iznenađenje Jennina stylinga bile su platforme visoke gotovo 15 centimetara

Jedna od najutjecajnijih mladih glumica današnjice, Jenna Ortega, obilježila je Međunarodni filmski festival u Marakešu ne samo kao članica žirija, već i kao jedna od najbolje odjevenih zvijezda.

Za svoju posljednju večer odabrala je upečatljivu dugu haljinu u terakota crvenoj boji iz kolekcije Lanvin za proljeće/ljeto 2026. Asimetričan kroj s jednim golim ramenom, voluminoznim rukavom i ugrađenim metalnim choker-ovratnikom dao je izgledu skulpturalnu profinjenost. Haljina se spuštala u ravnoj liniji do poda, diskretan prorez otkrivao je obuću, a stražnji gumbi u tonu tkanine dodali su teksturalnu eleganciju.

Profimedia

Iako je stilom odstupila od svoje prepoznatljive gotičke estetike, Jenna ju je zadržala u beauty segmentu. Tamna kosa u mekim valovima uokvirila je lice, dok su smokey eyes u espress tonovima i tamne bobičaste usne unijele dozu dramatičnosti. Porculanski ten i njezine karakteristično izbijeljene obrve dodatno su naglasile moderni, avangardni dojam.

Profimedia

Najveće iznenađenje ponovno je bila – obuća. Prorez je otkrio srebrne, platforme Dolce & Gabbane, model „Keira“, s gotovo 15 cm visokom potpeticom. Kao glumica sitnije građe, Ortega se često oslanja na izrazito visoke platforme, a tijekom festivala nosila je i druge statement modele, potvrđujući veliki povratak ovog trenda koji dominira i kolekcijama kuća Valentino, Chloé i Prada.

Profimedia