403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
ODVAŽNA I SVOJA

Vatrena elegancija Jenne Ortege: Crvenom Lanvin haljinom zatvorila Film festival u Marakešu

Ana Ivančić
8. prosinca 2025.
Vatrena elegancija Jenne Ortege: Crvenom Lanvin haljinom zatvorila Film festival u Marakešu
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najveće iznenađenje Jennina stylinga bile su platforme visoke gotovo 15 centimetara

Jedna od najutjecajnijih mladih glumica današnjice, Jenna Ortega, obilježila je Međunarodni filmski festival u Marakešu ne samo kao članica žirija, već i kao jedna od najbolje odjevenih zvijezda.

Za svoju posljednju večer odabrala je upečatljivu dugu haljinu u terakota crvenoj boji iz kolekcije Lanvin za proljeće/ljeto 2026. Asimetričan kroj s jednim golim ramenom, voluminoznim rukavom i ugrađenim metalnim choker-ovratnikom dao je izgledu skulpturalnu profinjenost. Haljina se spuštala u ravnoj liniji do poda, diskretan prorez otkrivao je obuću, a stražnji gumbi u tonu tkanine dodali su teksturalnu eleganciju.

Vatrena elegancija Jenne Ortege: Crvenom Lanvin haljinom zatvorila Film festival u Marakešu
Profimedia

Iako je stilom odstupila od svoje prepoznatljive gotičke estetike, Jenna ju je zadržala u beauty segmentu. Tamna kosa u mekim valovima uokvirila je lice, dok su smokey eyes u espress tonovima i tamne bobičaste usne unijele dozu dramatičnosti. Porculanski ten i njezine karakteristično izbijeljene obrve dodatno su naglasile moderni, avangardni dojam.

Vatrena elegancija Jenne Ortege: Crvenom Lanvin haljinom zatvorila Film festival u Marakešu
Profimedia

Najveće iznenađenje ponovno je bila – obuća. Prorez je otkrio srebrne, platforme Dolce & Gabbane, model „Keira“, s gotovo 15 cm visokom potpeticom. Kao glumica sitnije građe, Ortega se često oslanja na izrazito visoke platforme, a tijekom festivala nosila je i druge statement modele, potvrđujući veliki povratak ovog trenda koji dominira i kolekcijama kuća Valentino, Chloé i Prada.

Vatrena elegancija Jenne Ortege: Crvenom Lanvin haljinom zatvorila Film festival u Marakešu
Profimedia

Pročitajte još o:
Jenna OrtegaModa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ODVAŽNA I SVOJA
Vatrena elegancija Jenne Ortege: Crvenom Lanvin haljinom zatvorila Film festival u Marakešu