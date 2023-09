12 savršenih: 'Chunky' loaferice jedan su od najvećih jesenskih trendova

Kada govorimo o jesenskoj garderobi, loaferice su svestrani klasik koji nikad ne izlazi iz mode te svoje mjesto pronalaze unutar svakog ormara. I ove sezone, upravo su se loaferice odnosno mokasinke istaknule kao jedan od najpoželjnijih modela obuće, a u ponudi modnih brendova mogu se pronaći brojni upečatljivi modeli.

Praktične i upečatljive, loaferice će se uklopiti uz svaki jesenski outfit, a kao 'it' model ove jeseni posebice su se istaknule one s glomaznim đonom. 'Chunky' loaferice efektan su modni dodatak koji može začiniti i one najjednostavnije kombinacije. Udobne su i elegantne što ih čini favoritom mnogih žena. Odlično pristaju uz gotovo sve – sjajno izgledaju uz traperice, ali i uz romantične haljine.

Chunky modeli postali su popularni još 2020. godine kada je Prada predstavila svoj kultni model, a otada loaferice s glomaznim đonom nastavljaju dominirati modnom scenom. I ove su sezone zavladale jesenskim kolekcijama poznatih high street brendova, a dolaze u mnoštvo različitih boja i stilova, ukrašene zlatnom kopčom ili resicama. Loaferice s chunky potplatom osvojie su i mnoge trendseterice, a iako možda djeluju pomalo glomazno, mogu se nositi i uz ležerne i uz poslovne kombinacije.

Ako preferiraš klasični stil, najbolje je izabrati one u neutralnim bojama poput smeđe ili crne. Međutim, ako si u potrazi za modelima koji će razbiti jesensko sivilo te osvježiti svaki outfit, ove jeseni popularni su i modeli životinjskog uzorka.

Istražile smo što se nudi, a one najbolje modele chunky loaferica donosimo u nastavku.

Foto: Instagram, Borovo, H&M, Mango, Pull and Bear, Reserved, Zara

Borovo, 59 eur

Kultni model popularnog domaćeg brenda izbor su s kojim je teško pogriješiti. Izrađene su od kože i moći ćeš ih nositi sezonama.

H&M, 40 eur

Upečatljive crne loaferice sa zlatnom kopčom.

H&M, 90 eur

Jednostavne crne loaferice izrađene od prave kože. Model koji će pristajati uz svaki look.

H&M, 90 eur

Kožne loaferice ukrašene resicama.

Mango, 70 eur

Kožne mokasinke debljeg potplata.

Pull and Bear, 30 eur

Mokasinke dostupne u nekoliko boja. Traka na ristu. Potplat iste boje.

Pull and Bear, 36 eur

Ravne mokasinke s metalnim ukrasom.

Reserved, 60 eur

Kožne mokasinke s upečatljivim leopard uzorkom začinit će svaki jesenski look.

Reserved, 40 eur

Mokasinke s kopčom i rebrasatim potplatom.

Reserved, 50 eur

Kožne 'penny' mokasinke klasik su koji će se uklopiti u svaku garderobu.

Zara, 36 eur

Ravne mokasinke sa životinjskim uzorkom. Izdignuti prednji dio i ukrasna traka. Rebrasti potplat.

Zara, 30 eur

Ravne mokasinke lakiranog izgleda. Visoki prednji dio s ukrasnom trakom. Zaobljeni vrh.