Moda
PREDIVNA GLUMICA

Margot Robbie u neutralnim tonovima pokazala da je minimalizam uvijek u modi

Žena.hr
12. prosinca 2025.
Margot Robbie u neutralnim tonovima pokazala da je minimalizam uvijek u modi
Profimedia
I najjednostavniji komadi mogu izgledati efektno ako ih znamo ukomponirati u svoj stil i samouvjereno nositi

Jedna od najljepših glumica današnjice - Margot Robbie nerijetko oduševljava svojim modnim izričajem. Sklona je jednostavnim krojevima i neutralnim nijansama. A, i ovoga puta pokazala je da je manje nekad više.

Australska glumica pokazala je svoj stylish look koji se sastojao od elegantnih poslovnih hlača u boji slonovače i klasičnog pulovera maslinasto zelene boje.

Margot Robbie u neutralnim tonovima pokazala da je minimalizam uvijek u modi
Profimedia

Stilizirala je svoj look s prepoznatljivom smeđom torbom od brušene kože marke The Row, a izbor obuće bio je neobičan. Radi se prozirnim mrežastim balerinkama marke Alaia čija je vrijednost 1320 dolara.

Margot Robbie u neutralnim tonovima pokazala da je minimalizam uvijek u modi
Profimedia

Odabrala je prirodni makeup, a cijeli izgled upotpunila zlatnim narukvicama, ogrlicom i naušnicama. I najjednostavniji komadi mogu izgledati efektno ako ih znamo ukomponirati u svoj stil i samouvjereno nositi.

Margot Robbie u neutralnim tonovima pokazala da je minimalizam uvijek u modi
Hot.hr
Pročitajte još o:
ModaMargot Robbie
PREDIVNA GLUMICA
Margot Robbie u neutralnim tonovima pokazala da je minimalizam uvijek u modi