Od Nicole Kidman do Pedra Pascala: Najbolja celebrity izdanja na fantastičnoj reviji modne kuće Chanel
Profimedia
Nicole Kidman
1 / 13
Galerije
U PRVIM REDOVIMA

Od Nicole Kidman do Pedra Pascala: Najbolja celebrity izdanja na fantastičnoj reviji modne kuće Chanel

Žena.hr
7. listopada 2025.

U monumentalnom Grand Palaisu u Parizu, Matthieu Blazy predstavio je svoju prvu kolekciju za Chanel nakon što je u prosincu 2024. naslijedio Virginie Viard na mjestu umjetničkog direktora. Revija je otvorena androginim odijelom, dok su večernje haljine s perjem i sjajem zaokružile kolekciju u kojoj se tradicija i inovacija susreću u svježoj viziji.

Debi je ocijenjen kao snažan početak nove ere za Chanel i vrhunac sezone u kojoj su svoje prve kolekcije prikazali i Pierpaolo Piccioli u Balenciagi, Louise Trotter u Bottegi Veneti, Jack McCollough i Lazaro Hernandez u Loeweu te Dario Vitale u Versaceu.

U publici su bili i brojne slavne osobe – Nicole Kidman, Pedro Pascal, Margot Robbie, Marion Cotillard samo su neke od njih. 

Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx