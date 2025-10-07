Galerije
U PRVIM REDOVIMA
Od Nicole Kidman do Pedra Pascala: Najbolja celebrity izdanja na fantastičnoj reviji modne kuće Chanel
7. listopada 2025.
U monumentalnom Grand Palaisu u Parizu, Matthieu Blazy predstavio je svoju prvu kolekciju za Chanel nakon što je u prosincu 2024. naslijedio Virginie Viard na mjestu umjetničkog direktora. Revija je otvorena androginim odijelom, dok su večernje haljine s perjem i sjajem zaokružile kolekciju u kojoj se tradicija i inovacija susreću u svježoj viziji.
Debi je ocijenjen kao snažan početak nove ere za Chanel i vrhunac sezone u kojoj su svoje prve kolekcije prikazali i Pierpaolo Piccioli u Balenciagi, Louise Trotter u Bottegi Veneti, Jack McCollough i Lazaro Hernandez u Loeweu te Dario Vitale u Versaceu.
U publici su bili i brojne slavne osobe – Nicole Kidman, Pedro Pascal, Margot Robbie, Marion Cotillard samo su neke od njih.
Najčitanije
PREDIVNA MLADENKA
U PRVIM REDOVIMA
Od Nicole Kidman do Pedra Pascala: Najbolja celebrity izdanja na fantastičnoj reviji modne kuće Chanel
PARIŠKI SPEKTAKL
Pogledajte Chanelovu reviju o kojoj priča cijeli modni svijet, Matthieu Blazy mijenja tradiciju
POVRATAK RETRO TRENDA
Kvadratni nokti su opet hit – donosimo ideje kako ih nositi ove jeseni
Iz naše mreže