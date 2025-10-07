Pogledajte Chanelovu reviju o kojoj priča cijeli modni svijet, Matthieu Blazy mijenja tradiciju

Trenutak koji smo svi čekali napokon se dogodio: Matthieu Blazy debitirao je svojom prvom kolekcijom za modnog diva Chanel u Parizu. U prosincu 2024. službeno je preuzeo ulogu umjetničkog direktora Chanela, naslijedivši Virginie Viard. Dugo iščekivana revija zaokružila je uzbudljivu modnu sezonu u kojoj su se predstavili Pierpaolo Piccioli u Balenciagi, Louise Trotter u Bottegi Veneti, Jack McCollough i Lazaro Hernandez u Loeweu, Dario Vitale u Versaceu i mnogi drugi.

U monumentalnom Grand Palaisu, publiku su oduševili lagani krojevi, pročišćene siluete i nova interpretacija klasičnih Chanel krojeva poput tvida. Revija je otvorena androginim odijelom, dok su večernje haljine s perjem i sjajnim detaljima zaokružile kolekciju. Kritičari su debi ocijenili kao snažan početak nove ere za Chanel, u kojoj se tradicija i inovacija spajaju u svježoj i hrabroj viziji.