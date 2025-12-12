Trebaš nove kuglice za bor? JYSK ima popuste do 67 posto na božićni asortiman

Osim kuglica, možete pronaći i druge ukrase za bor, svjećice, dekorativne vijenčiće i mnoge druge božićne detalje koji će vaš dom učiniti još ljepšim

Božić je pred vratima, a to znači da je vrijeme za pripremu doma za blagdansku čaroliju! Ako ove godine planirate obogatiti svoj bor novim kuglicama, sada je idealan trenutak za kupovinu. JYSK je pripremio nevjerojatne popuste na svoj božićni asortiman, uključujući i kuglice za bor, koje možete nabaviti po sniženim cijenama od čak 67%.

Što sve možete pronaći u JYSK-u?

JYSK nudi širok asortiman božićnih ukrasa, uključujući kuglice svih boja, veličina i materijala, koje će savršeno uklopiti u vaš blagdanski dekor. Bilo da preferirate tradicionalne crvene i zlatne kuglice, ili moderne metalik nijanse, JYSK ima sve što vam treba za stvaranje savršenog blagdanskog ugođaja. Osim kuglica, možete pronaći i druge ukrase za bor, svjećice, dekorativne vijenčiće i mnoge druge božićne detalje koji će vaš dom učiniti još ljepšim. Mi smo izdvojili predivne kuglice kojima možeš ukrasiti svoj bor, a blagdansku ponudu pogledaj u nastavku.

JYSK - 6 €

JYSK - 2,25 €

JYSK - 1,25 €

JYSK - 1,50 €

JYSK - 2,25 €

JYSK - 3,50 €

JYSK - 8 €

JYSK - 3,50 €

JYSK - 2,25 €

JYSK - 3 €

JYSK - 3,50 €