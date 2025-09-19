Umjesto klasičnog balonera: Ove jeseni nosimo kožne modele

Kožni baloner ove jeseni postaje glavni modni adut – dovoljno efektan da začini i najjednostavniji outfit, a opet dovoljno klasičan da nikad ne izađe iz mode

Jesenski dani traže slojevite, ali i stilski upečatljive kombinacije, a jedan od najvećih klasike ove sezone svakako su baloneri. Jednostavni, elegantni i svestrani, baloneri su savršen dodatak jesenskoj garderobi i s lakoćom se prilagođavaju svakom stilu. Ove sezone i dalje su popularni klasični modeli poput bež i kaki balonera, a hit su i kratki modeli. Uz njih, još jedan model privlači pažnju ove jeseni, a to su kožni baloneri.

Ovaj komad, koji spaja klasiku balonera s modernim šarmom kože, podiže svaku odjevnu kombinaciju i čini je efektnom. Bez obzira nosiš li ga preko traperica i jednostavne majice ili ga kombiniraš s elegantnom haljinom i čizmama, kožni baloner donosi dašak sofisticiranosti i moći.

Kako nositi kožni baloner?

Baloneri su odavno klasik, ali kožna verzija donosi novu dozu odvažnosti. Osim što je praktičan i štiti od jesenskih kiša i vjetra, kožni baloner odiše luksuzom i elegancijom. Njegova struktura i materijal daju svakoj silueti dramatičan, ali chic izgled – baš onakav kakav tražiš za hladnije dane. Iako djeluje vrlo efektno, možeš ga nositi i u svakodnevnim kombinacijama kada želiš kreirati upečatljiv look. Za casual varijantu, kombiniraj kožni baloner s trapericama ravnog kroja, bijelom majicom i mokasinkama – jednostavno, a efektno. Ako želiš nešto ženstveniji look, odaberi model u struku vezan remenom i nosi ga preko pletene haljine i visokih čizama. U večernjim kombinacijama, crni kožni baloner može zamijeniti sako i biti savršen završni detalj uz elegantne hlače ili slip haljinu.

Trendi boje i krojevi

Iako je crni kožni baloner vječni klasik, ove jeseni posebno se ističu modeli u tamno smeđoj, bordo i maslinastoj nijansi. Što se krojeva tiče, u trendu su duži baloneri s naglašenim ramenima i oversized siluetom, ali i kraći, moderniji modeli za one koje vole ležerniji stil.

Istražili smo kakve kožne balonere nude high street brendovi, a u nastavku izdvajamo nekoliko upečatljivih modela koji djeluju kao dizajnerski.

Pull and Bear - 49,99 €

Stradivarius - 49,99 €

Stradivarius - 49,99 €

Bershka - 59,99 €

Bershka - 49,99 €

Bershka - 49,99 €

H&M - 79,99 €

H&M - 89,99 €

Mango - 99,99 €

Zara - 59,95 €