Moda
SVESTRANI KOMAD

Prugaste košulje: 10 favorita za proljeće koji su apsolutni must-have

Žena.hr
12. ožujka 2026.
Elegantna, svestrana i jednostavna za kombiniranje, prugasta košulja savršeno se uklapa u različite stilove – od ležernih dnevnih kombinacija do nešto dotjeranijih izdanja. I ove sezone izbor je zaista bogat, a mi smo iz aktualne ponude popularnih high street brendova izdvojili 10 favorita koji izgledaju posebno dobro

Proljeće je razdoblje kada se garderoba polako mijenja – zimske slojeve zamjenjuju laganiji komadi, a kombinacije postaju svježije i opuštenije. Upravo u tom prijelaznom razdoblju posebno dolaze do izražaja komadi koji su praktični, svestrani i uvijek izgledaju chic. Među njima se već godinama nalazi prugasta košulja, modni klasik koji se svake sezone vraća u novim interpretacijama.

Prugasta košulja odavno ima status bezvremenskog komada koji lako podiže svaku kombinaciju. Jednostavna, ali efektna, donosi dozu elegancije čak i najopuštenijim outfitima. Upravo zato savršeno funkcionira u proljetnim kombinacijama – može se nositi uz traperice i tenisice za svakodnevni look, uz krojene hlače za poslovni stil ili preko topa i kratkih hlača kada temperature dodatno porastu.

Osim što je praktična, prugasta košulja nudi i mnogo prostora za igru stilom. Klasične plavo-bijele pruge i dalje su među najpopularnijima, no ove sezone u ponudi su i modeli u pastelnim tonovima, kontrastnim kombinacijama boja te varijantama s naglašenim, širim prugama. Upravo takvi modeli daju jednostavnom komadu moderan i pomalo trendovski karakter.

Posebno je zanimljivo to što se prugaste košulje mogu pronaći u gotovo svim modnim kolekcijama – od luksuznih dizajnerskih brendova do pristupačnih high street linija. Brojni brendovi za proljeće su predstavili svoje verzije ovog klasika, od ležernih oversized krojeva do elegantnih, strukturiranih modela koji se lako uklapaju u kapsulnu garderobu.

Ako i ti tražiš komad koji ćeš nositi kroz cijelo proljeće, prugasta košulja je izbor s kojim nema pogreške. Upravo zato pročešljali smo aktualnu ponudu popularnih high street brendova i izdvojili 10 favorita koji izgledaju moderno, svestrano i idealni su za novu sezonu.

H&M - 34,99 €

Arket - 99 €

Arket - 79 €

Arket - 69 €

Pull and Bear - 25,99 € 

Pull and Bear - 25,99 € 

Zara - 22,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 25,95 €

Prugaste košulje: 10 favorita za proljeće koji su apsolutni must-have