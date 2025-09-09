Trendovi jakni za jesen: Pet modela koje ćemo viđati posvuda ove sezone

Jakne su ključni komad svake jesenske kombinacije. Ove sezone izdvaja se pet modela koje ćemo viđati svuda – od ulica do Instagrama

Kako ljeto polako ostavljamo iza sebe i spremamo sandale i lagane haljine na dno ormara, vrijeme je da počnemo razmišljati o slojevitim kombinacijama. Jesen donosi priliku za osvježavanje ormara – od toplih džempera, čizama do jakni koje će obilježiti novu sezonu. A s obzirom na to koliko se novih modela pojavljuje u kolekcijama naših omiljenih brendova, postavlja se pitanje: u koje jakne se stvarno isplati uložiti ove jeseni?

Ako je prošle godine naglasak bio na oversized kožnim i barn jaknama, ove sezone trendovi su dobili zanimljive preobrate. Od sportskih vjetrovki do ženstvenih kožnih modela koji naglašavaju struk – izbor je bogat, a jakne koje dominiraju kolekcijama izgledaju i stylish i praktično.

U nastavku izdvajamo pet modela jakni koje ćeš sigurno viđati svuda ove jeseni:

Vjetrovke

Vjetrovke su se vratile na velika vrata – ne samo kao praktičan odjevni komad, nego i kao modni statement. Inspirirane sportskim stilom, idealne su za promjenjivo jesensko vrijeme. Brendovi poput Miu Miu već su ih pokazali na pisti, a high street ponude nude pristupačne i trendi verzije.

Bershka - 49,99 €

H&M - 43,99 €

Barn jakne

Rustikalna i praktična, barn jakna ponovno je must-have. No, ove sezone dolazi u nešto modernijem izdanju: s kontrastnim džepovima, produženim krojevima i u raznim bojama. Savršena je za ležerne, ali dotjerane kombinacije.

Bershka - 59,99 €

H&M - 47,99 €

Strukirane kožne jakne

Za razliku od prošlosezonskih oversized modela, ove jeseni kožne jakne prate liniju tijela i naglašavaju struk. Elegantne i moćne, odlično se uklapaju i u dnevne i u večernje kombinacije, a mogu biti tvoj adut za instant chic efekt.

H&M - 57,99 €

Massimo Dutti - 299 €

Jakne s povišenim ovratnikom

Jakne s visokim ovratnikom apsolutni su hit ove jeseni. Osim što izgledaju moderno, imaju i praktičnu funkciju jer te štite od hladnog vjetra. Najčešće se nose zakopčane do kraja, u kombinaciji s trendi hlačama širokih nogavica ili čizmama do koljena.

& Other Stories - 149 €

Zara - 59,95 €

Upečatljive traper jakne

Denim nikad ne izlazi iz mode, ali ove sezone dobiva zabavnu nadogradnju. Umjesto klasičnih traper jakni, u fokusu su modeli s printom, razigranim detaljima i neobičnim krojevima. Idealne su za prijelazne kombinacije.

Zara - 39,95 €