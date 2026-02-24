Dogodio se trenutak koji je promijenio sve

Nakon mjesec dana provedenih zajedno, atmosfera u vili postaje ozbiljnija nego ikad prije. Djevojke otvoreno analiziraju spojeve iz proteklih dana, priznaju promjene u emocijama i sve češće postavljaju pitanje - je li vrijeme za promjenu strane?

Razgovori postaju izravniji pa jedna kandidatkinja bez zadrške priznaje da bi, kad bi morala birati, ipak ostala pri svom prvom izboru dok druga otvoreno kaže da bi prešla kod drugog. Treća šokira sve priznanjem da bi dala priliku drugom Savršenom jer joj je - jako seksi!

Otkako više nema timova i svaki Savršeni može pozvati na spoj koga želi, nova pravila donose olakšanje jednima, ali i strah drugima jer sada više nema skrivanja iza podjela.

Na grupnim spojevima emocije izlaze na vidjelo. Jedan Savršeni provodi vrijeme u intimnijoj atmosferi, otvaraju se ozbiljne teme o budućnosti, vezi na daljinu i životnim planovima. Upravo ondje događa se trenutak koji će promijeniti odnose u vili.

U isto vrijeme, druga strana uživa u adrenalinskom izazovu i humoru, ali ni ondje ne nedostaje pitanja o pravoj prirodi odnosa - je li riječ o prijateljstvu ili nečemu dubljem?

Nakon povratka u vilu jedna djevojka razmišlja o odlasku jer više ne želi pristajati na čekanje. Druga skriva detalje večeri, ali njezina sreća otkriva više nego što bi htjela. Treća priznaje da se pita treba li joj sve to u životu.

