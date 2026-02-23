Haljine se vraćaju u velikom stilu: Ovo su hit modeli za proljetnu sezonu
Hladni zimski dani polako ostaju iza nas, a s dolaskom proljeća okrećemo se prozračnijim komadima i lepršavim kombinacijama. Sasvim očekivano, haljine ponovno zauzimaju središnje mjesto u modnim kolekcijama. Lakoća nošenja, prozračnost i svestranost čine ih omiljenim izborom za toplije dane, bilo da je riječ o svakodnevnim kombinacijama ili posebnim prigodama.
Proljeće 2026. donosi raznoliku ponudu haljina koje spajaju romantiku, boju i nostalgične reference. Bez obzira preferiraš li jednostavne linije ili upečatljive siluete, jasno je da će haljine i ove sezone biti ključni modni komad za svaki dan.
U nastavku izdvajamo pet modela koji će dominirati ulicama i modnim kombinacijama tijekom sezone.
Haljine u jakim, čistim bojama
Umjesto neutralnih tonova, u fokus dolaze intenzivne i čiste boje koje djeluju svježe i energično. Ovakve haljine ne trebaju puno dodataka jer same po sebi stvaraju snažan vizualni dojam. Posebno su popularni jednostavni krojevi koji dopuštaju boji da bude glavna zvijezda outfita.
Prozirni i lagani materijali
Prozračne tkanine poput šifona, organze i čipke vraćaju romantičnu notu u proljetnu modu. Trend se igra granicom između otkrivanja i skrivanja, stvarajući nježne, ženstvene siluete. Za svakodnevno nošenje preporučuje se slojevito kombiniranje s jednostavnijim komadima kako bi izgled ostao nosiv i nenametljiv.
Slip haljine s vintage prizvukom
Inspirirane estetikom 20-ih i 30-ih godina, ove haljine donose spoj elegancije i ležernosti. Satenski i georgette modeli laskaju figuri i lako se prilagođavaju različitim prigodama. Danju se nose uz ravne sandale ili balerinke, dok navečer dolaze do izražaja uz decentne potpetice i lagani kaput retro karaktera.
Voluminozne siluete
Ovog proljeća zaboravljamo na minimalizam u krojevima. Haljine s naglašenim volumenom, širokim suknjama i dramatičnim linijama unose dozu razigranosti i modnog optimizma. Ovakvi modeli ističu se kao statement komadi koji sami grade cijeli styling.
Cvjetni uzorci u retro stilu
Cvjetni motivi vraćaju se u nešto klasičnijem, vintage izdanju. Od sitnih, nježnih uzoraka do većih i slikarskih printova, ovaj trend potvrđuje da su cvjetne haljine bezvremenski proljetni favorit. Nose se uz čizme do koljena u prijelaznom razdoblju, a kasnije uz balerinke i laganu obuću.