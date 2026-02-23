403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
ZA SVAČIJI UKUS

Haljine se vraćaju u velikom stilu: Ovo su hit modeli za proljetnu sezonu

Žena.hr
23. veljače 2026.
Haljine se vraćaju u velikom stilu: Ovo su hit modeli za proljetnu sezonu
H&M
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Ovog proljeća dizajneri jasno poručuju: haljine dolaze u snažnim bojama, razigranim volumenima i s dozom nostalgije. Izdvojili smo pet modela koji će dominirati ulicama i modnim kombinacijama tijekom sezone

Hladni zimski dani polako ostaju iza nas, a s dolaskom proljeća okrećemo se prozračnijim komadima i lepršavim kombinacijama. Sasvim očekivano, haljine ponovno zauzimaju središnje mjesto u modnim kolekcijama. Lakoća nošenja, prozračnost i svestranost čine ih omiljenim izborom za toplije dane, bilo da je riječ o svakodnevnim kombinacijama ili posebnim prigodama. 

Proljeće 2026. donosi raznoliku ponudu haljina koje spajaju romantiku, boju i nostalgične reference. Bez obzira preferiraš li jednostavne linije ili upečatljive siluete, jasno je da će haljine i ove sezone biti ključni modni komad za svaki dan.

U nastavku izdvajamo pet modela koji će dominirati ulicama i modnim kombinacijama tijekom sezone.

Haljine u jakim, čistim bojama

Umjesto neutralnih tonova, u fokus dolaze intenzivne i čiste boje koje djeluju svježe i energično. Ovakve haljine ne trebaju puno dodataka jer same po sebi stvaraju snažan vizualni dojam. Posebno su popularni jednostavni krojevi koji dopuštaju boji da bude glavna zvijezda outfita.

Haljine se vraćaju u velikom stilu: Ovo su hit modeli za proljetnu sezonu
Toteme - 815 €

Haljine se vraćaju u velikom stilu: Ovo su hit modeli za proljetnu sezonu
Mango - 59,99 €

Prozirni i lagani materijali

Prozračne tkanine poput šifona, organze i čipke vraćaju romantičnu notu u proljetnu modu. Trend se igra granicom između otkrivanja i skrivanja, stvarajući nježne, ženstvene siluete. Za svakodnevno nošenje preporučuje se slojevito kombiniranje s jednostavnijim komadima kako bi izgled ostao nosiv i nenametljiv.

Haljine se vraćaju u velikom stilu: Ovo su hit modeli za proljetnu sezonu
Mango - 75,99 €

Haljine se vraćaju u velikom stilu: Ovo su hit modeli za proljetnu sezonu
H&M - 69,99 €

Haljine se vraćaju u velikom stilu: Ovo su hit modeli za proljetnu sezonu
H&M - 49,99 €

Slip haljine s vintage prizvukom

Inspirirane estetikom 20-ih i 30-ih godina, ove haljine donose spoj elegancije i ležernosti. Satenski i georgette modeli laskaju figuri i lako se prilagođavaju različitim prigodama. Danju se nose uz ravne sandale ili balerinke, dok navečer dolaze do izražaja uz decentne potpetice i lagani kaput retro karaktera.

Haljine se vraćaju u velikom stilu: Ovo su hit modeli za proljetnu sezonu
Mango - 59,99 €

Haljine se vraćaju u velikom stilu: Ovo su hit modeli za proljetnu sezonu
H&M - 39,99 €

Haljine se vraćaju u velikom stilu: Ovo su hit modeli za proljetnu sezonu
H&M - 24,99 €

Haljine se vraćaju u velikom stilu: Ovo su hit modeli za proljetnu sezonu
Zara - 59,95 €

Voluminozne siluete

Ovog proljeća zaboravljamo na minimalizam u krojevima. Haljine s naglašenim volumenom, širokim suknjama i dramatičnim linijama unose dozu razigranosti i modnog optimizma. Ovakvi modeli ističu se kao statement komadi koji sami grade cijeli styling.

Haljine se vraćaju u velikom stilu: Ovo su hit modeli za proljetnu sezonu
& Other Stories - 79 €

Haljine se vraćaju u velikom stilu: Ovo su hit modeli za proljetnu sezonu
H&M - 99 €

Haljine se vraćaju u velikom stilu: Ovo su hit modeli za proljetnu sezonu
H&M - 89,99 €

Cvjetni uzorci u retro stilu

Cvjetni motivi vraćaju se u nešto klasičnijem, vintage izdanju. Od sitnih, nježnih uzoraka do većih i slikarskih printova, ovaj trend potvrđuje da su cvjetne haljine bezvremenski proljetni favorit. Nose se uz čizme do koljena u prijelaznom razdoblju, a kasnije uz balerinke i laganu obuću.

Haljine se vraćaju u velikom stilu: Ovo su hit modeli za proljetnu sezonu
H&M - 59,99 €

Haljine se vraćaju u velikom stilu: Ovo su hit modeli za proljetnu sezonu
Mango - 29,99 €

Pročitajte još o:
Modni Trendovi Za ProljećeHaljine Za ProljećeProljetne Kolekcije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA SVAČIJI UKUS
Haljine se vraćaju u velikom stilu: Ovo su hit modeli za proljetnu sezonu