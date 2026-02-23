403 Forbidden

Horoskop za utorak: Ovnovi trebaju donijeti važnu odluku, djevice će raditi s puno volje

Žena.hr
23. veljače 2026.
Horoskop za utorak: Ovnovi trebaju donijeti važnu odluku, djevice će raditi s puno volje
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Izgledat će kao da jednu osobu konzumirate za doručak, a drugu za večeru. Odlučite se već jednom. POSAO: Vjerojatna je kućna inventura ili pospremanje stana, a dok ste na radnom mjestu, zijevat ćete. ZDRAVLJE&SAVJET: Prestanite manipulirati drugima. 

Bik

LJUBAV: Pred vama je uzbudljiv dan u kom će biti sve moguće. Otvaraju vam se vrata nečijeg srca. POSAO: Možete očekivati nove mogućnosti za razvoj karijere. Svjesni ste toga i razmišljat ćete kako to iskoristiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje. 

Blizanci

LJUBAV: Većina će imati potrebu zavući se u kuću i tu se potpuno opustiti. Ako ste u paru, dobro je, a ako ste sami, bar nekog nazovite. POSAO: Ljudi nisu lutke za vaše igrarije. Kolege bi vam mogli zamjeriti što se prema njima odnosite kao da su igračke. ZDRAVLJE&SAVJET: Proanalizirajte što je to pravilno disanje. 

Rak

LJUBAV: Humor ćete kombinirati sa strastima. Voljenu osobu rado ćete odvući u spavaću sobu, ali uz peripetije i šale. POSAO: Lakoća s kojom radite neće biti proporcionalna vašim rezultatima. Stoga će netko pitati da li radite dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Male nervoze. 

Lav

LJUBAV: Ponašat ćete se u stilu 'Udri brigu na veselje' i tako ćete uspješno rješavati ljubavne brige. POSAO: Kad netko ode, ode tako da ga vi više ne očekujete, ali kad vi odete, očekuju vas. Niste toga svjesni. Javite se. ZDRAVLJE&SAVJET: Ni u čemu ne pretjerujte. 

Djevica 

LJUBAV: Povezat ćete se sa skupinom ljudi koje volite i s njima podijeliti veselje današnjeg dana. Vezani će biti dobro. POSAO: Zaključit ćete da ste uspjeli ostvariti svoja očekivanja. Nakon toga nastavit ćete raditi s više volje. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u popodnevu. 

Vaga 

LJUBAV: Vaše samopouzdanje bit će čisti blef koji će možda u prvi tren upaliti. No u nastavku ćete morati biti pošteniji. POSAO: Oni čiji je posao povezan s izražavanjem učinit će sve da okrenu novu stranicu, dok će ostali uglavnom odmarati. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pijte hladne napitke. 

Škorpion

LJUBAV: Pokušat ćete unijeti više strasti u svoju vezu. To će djelomično poboljšati vaš odnos, ali treba još poraditi na istom. POSAO: Otvaraju vam se novi putevi i mogućnost suradnje sa stranim poslovnim partnerima. Analizirate mogućnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Pripazite na glavu. 

Strijelac

LJUBAV: Shvatit ćete da i malim koracima možete prijeći veliku udaljenost do nečijeg srca. Bit ćete na dobitku. POSAO: Nalazite se pred novim ustrojem rada koji samo što nije počeo. Rješavat će se još neki detalji. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete dobro. 

Jarac

LJUBAV: Kombinirat ćete ozbiljan i nonšalantan pristup u ljubavi. Rezultat će biti zbunjenost partnera ili osobe kojoj udvarate. POSAO: Umjetnici će doći do rješenja kako ostvariti djelo o kom su dugo vagali. Ostali će raditi iz sjene. ZDRAVLJE&SAVJET: Blistat ćete. 

Vodenjak

LJUBAV: Unatoč opuštenosti u privatnom životu, danas će u vama nakratko proraditi potreba za dominacijom. POSAO: Pohvalit ćete se svojim znanjem i stručnošću. Jedini je problem što bi bilo primjerenije da to učine drugi umjesto vas. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je prolazni kašalj. 

Ribe

LJUBAV: Oni koji traže srodnu dušu neka prođu svoju svakodnevnu rutu kretanja. Na njoj bi nekog mogli sresti. POSAO: Kod nekih će se pregovaranja oko novosti u poslu protegnuti i na današnji dan, pa ćete odgovarati na mailove ili pozive. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki odlučuju o promjeni terapije. 

