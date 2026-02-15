Trendi jakne za prijelazno razdoblje: Koža i brušena koža kao proljetni must-have

Ove sezone u središtu pažnje nalaze se jakne od kože i brušene kože, koje su se nametnule kao ključni 'investment' komad za prijelazni period i prve proljetne dane

Dolazak nove sezone uvijek donosi i poznatu dilemu pred ormarom – zimski kaputi postaju preteški, dok je za lagane proljetne komade još uvijek prerano. Prijelazno razdoblje traži slojevite kombinacije koje su dovoljno tople za hladna jutra, ali i dovoljno lagane za sunčanije sate tijekom dana. Upravo zato jakna postaje ključni komad svake proljetne garderobe, onaj koji povezuje funkcionalnost i stil te daje završni ton svakodnevnim kombinacijama.

Kožne jakne već desetljećima imaju status bezvremenskog klasika, a ove sezone ponovno se nameću kao apsolutni „must have“ za prijelazne dane. Njihova najveća prednost leži u svestranosti – jednako dobro funkcioniraju uz traperice i pamučnu majicu kao i uz elegantnije komade poput haljina ili suknji. Glatka koža ostaje siguran izbor za sve koji vole minimalistički i pomalo urban izgled, dok krojevi variraju od klasičnih biker modela do profinjenih, ravno rezanih jakni koje podsjećaju na blejzere.

Osim glatke kože, poseban naglasak ove sezone stavlja se na jakne od brušene kože, odnosno antilopa. Ovaj materijal donosi mekšu, topliju i taktilniju estetiku, koja se savršeno uklapa u prijelaz između zime i proljeća. Jakne od antilopa djeluju sofisticirano, ali nenametljivo, te se lako kombiniraju s pletivom u hladnijim danima, a kasnije s jednostavnom majicom ili košuljom. Upravo zbog te prilagodljivosti postaju idealan izbor za svakodnevne, ali i poslovne kombinacije.

Trendovi sa svjetskih modnih pista i street style scene potvrđuju da se ove sezone traže teksture koje djeluju prirodno i „mekše“ od klasičnih zimskih materijala. Brušena koža, zajedno s kožom u toplim zemljanim nijansama, nudi osvježenje u odnosu na stroge vunene kapute i teške jakne. Siluete su čiste i jednostavne, bez suvišnih detalja, što dodatno naglašava ideju investicijskog komada koji neće biti vezan samo uz jednu sezonu.

Dobra vijest je da se modeli od prave i umjetne kože i antilopa već mogu pronaći u brojnim high street kolekcijama, po pristupačnim cijenama. Upravo zato ove jakne predstavljaju pametnu modnu investiciju – komad koji se može nositi godinama, lako uklopiti u postojeću garderobu i prilagoditi različitim stilovima. U prijelaznom razdoblju, kada je garderoba podložna stalnim promjenama, kvalitetna kožna ili antilop jakna postaje oslonac svakog outfita i simbol promišljenog, ali uvijek modernog odijevanja.

Pull and Bear - 29,99 €

Pull and Bear - 39,99 €

Pull and Bear - 39,99 €

Pull and Bear - 35,99 €

Zara - 49,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 129 €

Zara - 219 €

Massimo Dutti - 399 €

Massimo Dutti - 349 €

Massimo Dutti - 349 €

Mint Velvet - 450 €

Mint Velvet - 425 €

Mint Velvet - 450 €