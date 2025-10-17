Trendi čizme s potpeticom koje su i elegantne i udobne
Dolazi sezona čizama – omiljenog jesensko-zimskog komada bez kojeg ne možemo zamisliti hladnije dane. Ove sezone trendovi su raznoliki, a high street brendovi nude pregršt modela za svaki stil i priliku: od klasičnih kožnih čizama do modernih verzija s detaljima poput kopči, tekstura i blok potpetica. Među njima posebno se ističu elegantne čizme s udobnom potpeticom koje spajaju stil i praktičnost – idealne za nošenje od jutra do večeri.
Za dnevne kombinacije možeš ih nositi uz traperice ravnog kroja i pleteni pulover, ili ih upariti s midi suknjom i blejzerom za chic poslovni look. Ako preferiraš ženstvenije outfite, crne ili smeđe čizme s potpeticom izgledaju sjajno uz lepršave haljine i dugi kaput. Posebno su popularni modeli do koljena koji se lako uklapaju u svaku kombinaciju, dajući joj elegantan i profinjen završni dojam.
Bez obzira biraš li klasične kožne modele, one s blok potpeticom ili nešto modernije varijante s metalnim detaljima, čizme s potpeticom pravi su izbor za svakodnevne jesenske i zimske kombinacije. U nastavku donosimo najljepše modele iz high street ponude koje ćeš nositi cijelu sezonu.
