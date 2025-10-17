Trendi čizme s potpeticom koje su i elegantne i udobne

Sezona čizama službeno je počela, a među brojnim trendovima posebno se izdvajaju modeli s potpeticom koji kombiniraju stil i udobnost. Bilo da ideš na posao, u šetnju gradom ili na kavu s prijateljicama, elegantne čizme s potpeticom savršen su izbor za svaku dnevnu kombinaciju

Dolazi sezona čizama – omiljenog jesensko-zimskog komada bez kojeg ne možemo zamisliti hladnije dane. Ove sezone trendovi su raznoliki, a high street brendovi nude pregršt modela za svaki stil i priliku: od klasičnih kožnih čizama do modernih verzija s detaljima poput kopči, tekstura i blok potpetica. Među njima posebno se ističu elegantne čizme s udobnom potpeticom koje spajaju stil i praktičnost – idealne za nošenje od jutra do večeri.

Za dnevne kombinacije možeš ih nositi uz traperice ravnog kroja i pleteni pulover, ili ih upariti s midi suknjom i blejzerom za chic poslovni look. Ako preferiraš ženstvenije outfite, crne ili smeđe čizme s potpeticom izgledaju sjajno uz lepršave haljine i dugi kaput. Posebno su popularni modeli do koljena koji se lako uklapaju u svaku kombinaciju, dajući joj elegantan i profinjen završni dojam.

POGLEDAJTE VIDEO: Raj za ljubitelje bogatih okusa: Sendvič sa sirom, avokadom, lososom, salatom i poširanim jajem

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bez obzira biraš li klasične kožne modele, one s blok potpeticom ili nešto modernije varijante s metalnim detaljima, čizme s potpeticom pravi su izbor za svakodnevne jesenske i zimske kombinacije. U nastavku donosimo najljepše modele iz high street ponude koje ćeš nositi cijelu sezonu.

Mango - 99,99 €

Mango - 159,99 €

Mango - 89,99 €

Mango - 149,99 €

Mohito - 54,99 €

Mohito - 89,99 €

Massimo Dutti - 179 €

Massimo Dutti - 199 €

Massimo Dutti - 189 €

Zara - 99,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 49,95 €

POGLEDAJ VIDEO: Idealno za hladne dane: Krem juha od cvjetače s hrskavim iznenađenjima