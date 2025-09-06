Moda
JESENSKI TRENDOVI

Tražiš kratku jaknu za jesen? Donosimo najchic modele za ovu sezonu

Žena.hr
6. rujna 2025.
Tražiš kratku jaknu za jesen? Donosimo najchic modele za ovu sezonu
Zara
Kratke jakne ove jeseni dolaze u raznim varijantama – od sportskih do elegantnih, pa svatko može pronaći model koji odgovara njegovom stilu i ritmu života. Chic, praktične i svestrane, postaju nezaobilazan komad jesenskih outfita

Kako temperature polako padaju i dani postaju svježiji, kratke jakne ponovno preuzimaju glavnu ulogu u jesenskim outfitima. Ove sezone u trendu su modeli koji spajaju praktičnost i trendi izgled, od casual do elegantnih stilova. Dobra kratka jakna lako se uklapa u svakodnevne lookove, a uz pravi odabir može podići i najjednostavniju kombinaciju.

Trendovi kratkih jakni za jesen 2025.

Ove jeseni trendovi su raznoliki, a ističu se barn jakne inspirirane engleskim stilom u neutralnim tonovima, dok kožne jakne ostaju bezvremenski klasik, sada u bogatim nijansama smeđe, bordo i tamnozelene. Bomber modeli dolaze u oversized krojevima ili satenskim materijalima, dajući sportsku eleganciju, dok su kratke prošivene jakne pravi izbor za hladnije dane, s minimalističkim linijama i u zemljanim bojama. Za elegantniji dojam tu su tvid i boucle jakne, savršene za poslovne kombinacije i pariški chic look.

Kako ih nositi svaki dan?

Kratka jakna lako postaje ključni komad slojevitog jesenskog outfita. Možeš je nositi uz maksi suknje i čizme za ženstven look, ili uz traperice i tenisice za opuštene kombinacije. Kožna jakna idealna je za večernje izlaske, dok će barn ili prošiveni modeli biti tvoji saveznici u užurbanim dnevnim obavezama. Za poslovne kombinacije biraj tvid ili boucle jakne koje će dati dozu elegancije i ozbiljnosti, a i dalje ostati udobne i chic.

Kratke jakne ove jeseni dolaze u raznim varijantama – od sportskih do elegantnih, pa svatko može pronaći model koji odgovara njegovom stilu i ritmu života. Chic, praktične i svestrane, postaju nezaobilazan komad jesenskih outfita.

Naše favorite iz aktualnih kolekcija za jesen donosimo u nastavku.

Tražiš kratku jaknu za jesen? Donosimo najchic modele za ovu sezonu
Zara - 49,95 €

Tražiš kratku jaknu za jesen? Donosimo najchic modele za ovu sezonu
Zara - 35,95 €

Tražiš kratku jaknu za jesen? Donosimo najchic modele za ovu sezonu
Zara - 99,95 €

Tražiš kratku jaknu za jesen? Donosimo najchic modele za ovu sezonu
Zara - 69,95 €

Tražiš kratku jaknu za jesen? Donosimo najchic modele za ovu sezonu
Zara - 35,95 €

Tražiš kratku jaknu za jesen? Donosimo najchic modele za ovu sezonu
Zara - 49,95 €

Tražiš kratku jaknu za jesen? Donosimo najchic modele za ovu sezonu
Zara - 39,95 €

Tražiš kratku jaknu za jesen? Donosimo najchic modele za ovu sezonu
Zara - 39,95 €

Tražiš kratku jaknu za jesen? Donosimo najchic modele za ovu sezonu
Pull and Bear - 49,99 € 

Tražiš kratku jaknu za jesen? Donosimo najchic modele za ovu sezonu
Pull and Bear - 45,99 € 

Tražiš kratku jaknu za jesen? Donosimo najchic modele za ovu sezonu
Pull and Bear - 29,99 € 

Tražiš kratku jaknu za jesen? Donosimo najchic modele za ovu sezonu
Pull and Bear - 39,99 € 

Tražiš kratku jaknu za jesen? Donosimo najchic modele za ovu sezonu
Pull and Bear - 39,99 € 

Tražiš kratku jaknu za jesen? Donosimo najchic modele za ovu sezonu
Massimo Dutti - 189 €

Tražiš kratku jaknu za jesen? Donosimo najchic modele za ovu sezonu
Massimo Dutti - 189 €

Tražiš kratku jaknu za jesen? Donosimo najchic modele za ovu sezonu
Massimo Dutti - 99,95 €

Tražiš kratku jaknu za jesen? Donosimo najchic modele za ovu sezonu
Massimo Dutti - 125 €

Pročitajte još o:
Jakne Za JesenKratke JakneModni Trendovi Za Jesen
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
JESENSKI TRENDOVI
Tražiš kratku jaknu za jesen? Donosimo najchic modele za ovu sezonu