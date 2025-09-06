Tražiš kratku jaknu za jesen? Donosimo najchic modele za ovu sezonu

Kratke jakne ove jeseni dolaze u raznim varijantama – od sportskih do elegantnih, pa svatko može pronaći model koji odgovara njegovom stilu i ritmu života. Chic, praktične i svestrane, postaju nezaobilazan komad jesenskih outfita

Kako temperature polako padaju i dani postaju svježiji, kratke jakne ponovno preuzimaju glavnu ulogu u jesenskim outfitima. Ove sezone u trendu su modeli koji spajaju praktičnost i trendi izgled, od casual do elegantnih stilova. Dobra kratka jakna lako se uklapa u svakodnevne lookove, a uz pravi odabir može podići i najjednostavniju kombinaciju.

Trendovi kratkih jakni za jesen 2025.

Ove jeseni trendovi su raznoliki, a ističu se barn jakne inspirirane engleskim stilom u neutralnim tonovima, dok kožne jakne ostaju bezvremenski klasik, sada u bogatim nijansama smeđe, bordo i tamnozelene. Bomber modeli dolaze u oversized krojevima ili satenskim materijalima, dajući sportsku eleganciju, dok su kratke prošivene jakne pravi izbor za hladnije dane, s minimalističkim linijama i u zemljanim bojama. Za elegantniji dojam tu su tvid i boucle jakne, savršene za poslovne kombinacije i pariški chic look.

Kako ih nositi svaki dan?

Kratka jakna lako postaje ključni komad slojevitog jesenskog outfita. Možeš je nositi uz maksi suknje i čizme za ženstven look, ili uz traperice i tenisice za opuštene kombinacije. Kožna jakna idealna je za večernje izlaske, dok će barn ili prošiveni modeli biti tvoji saveznici u užurbanim dnevnim obavezama. Za poslovne kombinacije biraj tvid ili boucle jakne koje će dati dozu elegancije i ozbiljnosti, a i dalje ostati udobne i chic.

Kratke jakne ove jeseni dolaze u raznim varijantama – od sportskih do elegantnih, pa svatko može pronaći model koji odgovara njegovom stilu i ritmu života. Chic, praktične i svestrane, postaju nezaobilazan komad jesenskih outfita.

Naše favorite iz aktualnih kolekcija za jesen donosimo u nastavku.

Zara - 49,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 99,95 €

Zara - 69,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Pull and Bear - 49,99 €

Pull and Bear - 45,99 €

Pull and Bear - 29,99 €

Pull and Bear - 39,99 €

Pull and Bear - 39,99 €

Massimo Dutti - 189 €

Massimo Dutti - 189 €

Massimo Dutti - 99,95 €