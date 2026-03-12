Od Janet Gaynor do Chloé Zhao: Prve žene koje su osvojile Oscar i promijenile Hollywood

Dodjela Oscara često se doživljava kao slavlje filmske umjetnosti, ali ona je istovremeno i ogledalo društvenih promjena u Hollywoodu. Povijest ove nagrade pokazuje koliko je dug i složen bio put žena prema ravnopravnosti - od prvih pobjeda pred kamerama do sporog, ali upornog osvajanja prostora iza njih

Kada je 1929. godine održana prva dodjela Oscara, Hollywood je bio svijet u kojem su gotovo sve ključne odluke donosili muškarci. Iako su nagrade za glumice postojale od samog početka, put do priznanja u takozvanim 'ne-spolnim' kategorijama poput režije, scenarija ili produkcije bio je trnovit i dug. Ipak, kroz desetljeća su hrabre i talentirane žene postupno probijale staklene stropove, a njihove pobjede nisu bile samo osobni trijumfi nego i ključni trenuci koji su otvarali vrata budućim generacijama.

Prvi koraci u svijetu glumica i scenaristica

Na prvoj dodjeli Oscara jedina žena među pobjednicima bila je Janet Gaynor, koja je osvojila nagradu za najbolju glumicu. Kako je kasnije priznala, u to vrijeme nitko - pa ni ona sama - nije osjećao povijesnu važnost tog trenutka. Ceremonija je trajala svega petnaest minuta i više je nalikovala privatnoj večeri nego glamuroznom spektaklu kakav danas poznajemo.

No već dvije godine kasnije dogodio se značajan iskorak. Scenaristica Frances Marion osvojila je 1931. Oscara za scenarij filma 'The Big House', postavši prva žena nagrađena u jednoj od glavnih kreativnih kategorija. Njezin uspjeh bio je tim veći što su u to doba imena scenaristica rijetko bila istaknuta na špicama filmova, iako su žene napisale gotovo polovicu filmova snimljenih prije 1925. godine.

Rekorderke ispred kamere

Kroz povijest Oscara mnoge su glumice ostvarile impresivne uspjehe. Katharine Hepburn i danas drži rekord s četiri Oscara za najbolju glumicu, više nego ijedna druga glumica u toj kategoriji.

Jedanaest žena dvaput je osvojilo nagradu za najbolju glumicu. Među njima su Luise Rainer, Bette Davis, Olivia de Havilland, Vivien Leigh, Ingrid Bergman, Elizabeth Taylor, Glenda Jackson, Jane Fonda, Sally Field, Jodie Foster i Hilary Swank.

Samo su dvije glumice uspjele osvojiti Oscara dvije godine zaredom: Luise Rainer (1936. i 1937.) te Katharine Hepburn (1967. i 1968.).

Rekord po broju nominacija u glumačkim kategorijama drži Meryl Streep, koja je tijekom karijere skupila više od dvadeset nominacija.

No povijest Oscara ne čine samo rekordi i statistike. Neki su trenuci ostali zapamćeni zbog svoje snažne društvene simbolike.

Gorka pobjeda Hattie McDaniel

Jedan od najvažnijih, ali i najpotresnijih trenutaka dogodio se 1940. godine kada je Hattie McDaniel osvojila Oscara za sporednu ulogu Mammy u filmu 'Zameo ih vjetar'. Time je postala prva Afroamerikanka nagrađena Oscarom.

Njezina pobjeda bila je povijesna, ali je istovremeno razotkrila duboko ukorijenjeni rasizam tadašnjeg Hollywooda i američkog društva. McDaniel nije smjela prisustvovati premijeri filma u Atlanti jer se održavala u kinu samo za bijelce. Na samoj dodjeli nagrada u Los Angelesu sjedila je za odvojenim stolom na kraju dvorane, daleko od svojih kolega iz filma.

U svom emotivnom govoru izrazila je nadu da će uvijek biti “na ponos svojoj rasi i filmskoj industriji“. Unatoč povijesnoj nagradi, njezina je karijera kasnije ostala ograničena stereotipnim ulogama.

Pionirke iza kulisa filmske industrije

Dok su glumice postupno stjecale vidljivost na velikom platnu, žene su se mnogo sporije probijale u tehničkim i produkcijskim zanimanjima filmske industrije.

Jedna od prvih pionirki bila je montažerka Anne Bauchens, dugogodišnja suradnica redatelja Cecil B. DeMille. Ona je 1941. osvojila Oscara za najbolju montažu za film 'North West Mounted Police', postavši prva žena nagrađena u toj kategoriji.

Važan korak dogodio se i 1974. kada je producentica Julia Phillips postala prva žena koja je osvojila Oscara za najbolji film za kriminalističku komediju 'The Sting'. U trenutku pobjede imala je samo 29 godina, što ju je učinilo jednom od najmlađih producentica koje su osvojile ovu nagradu.

Povijesni trenutak dogodio se i 1997. godine kada je britanska skladateljica Rachel Portman postala prva žena nagrađena Oscarom za najbolju originalnu filmsku glazbu za film 'Emma'.

Unatoč tim pomacima, neke kategorije ostale su gotovo nedostižne. Tek je 2018. Rachel Morrison postala prva žena nominirana za Oscara za najbolju kameru za film 'Mudbound'.

Dugo čekanje na priznanje u režiji

Pozicija redateljice dugo je ostala jedan od najteže osvojivih vrhova filmske industrije. Prva žena nominirana za Oscara za najbolju režiju bila je Talijanka Lina Wertmüller 1977. godine.

Na prvu pobjedu čekalo se još više od tri desetljeća. Tek 2010. Kathryn Bigelow postala je prva žena koja je osvojila Oscara za najbolju režiju za ratnu dramu 'The Hurt Locker'. Njezin trijumf bio je tim zanimljiviji jer je u utrci pobijedila svog bivšeg supruga, redatelja Jamesa Camerona, i njegov spektakl 'Avatar'.

Profimedia

Nakon toga su vrata polako počela otvarati i drugim redateljicama. Tako je 2021. Chloé Zhao postala prva Azijatkinja i druga žena u povijesti koja je osvojila Oscara za režiju, za film 'Nomadland'.

Glasovi koji mijenjaju Hollywood

Svaka pobjeda žene na Oscarima nosi snažnu simboliku. Godine 2002. Halle Berry postala je prva - i do danas jedina - Afroamerikanka koja je osvojila Oscara za najbolju glavnu glumicu. Kroz suze je tada poručila: “Ova vrata večeras su otvorena.“

Profimedia

Slično iskustvo imala je i Rita Moreno, prva Latinoamerikanka nagrađena Oscarom 1962. godine, koja se i nakon pobjede suočavala sa stereotipnim ulogama.

Novije generacije glumica koriste Oscarovu pozornicu kako bi poslale poruke o inkluzivnosti. Tako je Ariana DeBose u svom govoru istaknula kako je “otvoreno queer Afro-Latinoamerikanka“, naglašavajući važnost vidljivosti i prihvaćanja.

Povijest je ispisana i 2021. kada su Mia Neal i Jamika Wilson postale prve crnkinje koje su osvojile Oscara za najbolju šminku i frizuru.

Put koji još traje

Put žena na dodjeli Oscara priča je o ustrajnosti, talentu i borbi protiv predrasuda. Od skromnih početaka Janet Gaynor, preko gorko-slatkog trijumfa Hattie McDaniel do modernih pobjeda koje slave različitost, svaka od tih žena nije samo osvojila nagrad - nego je pomaknula granice mogućeg.

Svaki novi Oscar koji završi u rukama žene nije samo priznanje za pojedinačni talent, nego i podsjetnik da se granice filmske industrije stalno pomiču.