Traper u prvom planu: Dieselova energija zavladala ulicama Milana

Tjedan mode u Milanu za jesen/zimu 2026. započeo je u znaku brenda Diesel, čija je revija 24. veljače postavila ton cijelom događanju. Pod vodstvom kreativnog direktora Glenna Martensa, kolekcija inspirirana estetikom “jutra poslije” donijela je naborane siluete, slojevite teksture i naglašenu nesavršenost.

Ta energija prelila se i na ulice: dominirao je takozvani "distressed" luksuz, odnosno dojam nošenog i prerađenog bio je glavni trend. Gosti su nosili prevelike traper jakne, mikro-minice koje su prkosile konvencijama, a sve u kombinaciji s čizmama do koljena ili robusnim modelima s funkcionalnim džepovima - uz prepoznatljivi logo 'D' kao ključni detalj. Suprotstavljen trendu tihog luksuza, Dieselov maksimalizam unio je bunt i razigranost, potvrdivši da moda ne mora biti uglađena da bi bila moćna.