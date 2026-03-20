Traper kao zvijezda dana: Zlatni detalji i bijele mokasinke na zagrebačkoj špici

Ova kombinacija - midi traper haljina, dizajnerska torbica, chunky nakit i trendi obuća - stvara look koji je pomalo pariški chic, a pomalo zagrebački ležeran. Idealan je za kavu na Cvjetnom, šetnju gradom ili druženje s prijateljicama

Na zagrebačkoj špici, gdje se stil mjeri u detaljima, a osobnost dolazi do izražaja kroz svaki odjevni izbor, ovaj outfit savršeno utjelovljuje spoj elegancije i ležernosti. Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.

U duhu urbane estetike koju često viđamo na zagrebačkim ulicama, glavnu riječ vodi traper - ali u profinjenom, ženstvenom izdanju. Midi Zarina haljina od tamnog denima, okruglog izreza i kopčanja na dugmad sa zlatnim detaljima te remenom u struku stvara siluetu koja je istovremeno strukturirana i laskava. Sama po sebi nosi retro šarm, a kombinacija s romantičnom bijelom bluzom s volanima podiže cijeli look na novu razinu.

Slojevitost materijala igra ključnu ulogu - čvrsti denim i nježni pamuk stvaraju vizualno zanimljiv kontrast, a styling je iznimno nosiv za prijelazna razdoblja. Outfit dodatno zaokružuju modni dodaci koji jasno pokazuju osjećaj za trendove: prepoznatljiva Chiara Ferragni Eyelike torba u toploj kesten smeđoj nijansi ili tan boji, s teksturom nalik zrnastoj koži i zaštitnim Eyelike motivom brenda na prednjoj strani. Torba dolazi s podesivim remenom s logom u jacquard tkanju i dostupna je i u crnoj, ružičastoj i svijetloplavoj varijanti.

Na zapešću se ističu složene narukvice od perli. Ovi setovi kombiniraju različite veličine umjetnih bisera sa zlatnim detaljima i rastezljivim trakama, stvarajući efekt slojevitog nakita.

Posebnu pažnju privlači izbor obuće - bijele ili ivory loafersice s prepoznatljivom zlatnom kopčom. Ovaj casual, ali elegantan par mokasina može se pronaći u sličnim varijantama kod brendova Erynn, Tamaris, Guess ili Hispanitas.

Jednom rečenicom: ženstveno, praktično i besprijekorno usklađeno - baš onako kako to volimo.