Hailey Bieber napušta 'glazed donut' eru: Je li njezina crvena manikura novi veliki trend?

Hailey Bieber još je jednom dokazala svoju moć postavljanja trendova. Iako je "glazed donut" manikura obilježila jednu eru, njezin odabir crvene boje na ovogodišnjem Vanity Fair Oscar partyju podsjetnik je da su neki klasici vječni

Hailey Bieber godinama je bila neprikosnovena kraljica minimalističkih manikura. Njezini "glazed donut" nokti, nježni, mliječni i presvučeni sedefastim sjajem, postali su globalni fenomen i najtraženiji izgled u salonima diljem svijeta. No, na ovogodišnjem Vanity Fair Oscar partyju, Bieber je odlučila napraviti zaokret i prigrliti vječni klasik, podsjetivši nas na snagu jedne odvažne, jarko crvene nijanse. Je li ovo najava kraja ere neutralnih noktiju i veliki povratak holivudskog glamura?

Odvažan stil na crvenom tepihu

Za najglamurozniju večer u Hollywoodu, Hailey Bieber odabrala je upečatljiv, ali sofisticiran izgled. Pojavila se u raskošnoj, pripijenoj haljini bez naramenica koju potpisuje Giorgio Armani Privé. Kreacija inspirirana arhivskim dizajnom iz 2005. godine bila je u potpunosti prekrivena svjetlucavim vezom s uzorkom leoparda, stvarajući dojam glamurozne divljine. Izgled je zaokružila decentnim nakitom kuće Lorraine Schwartz i jednostavnom, ali efektnom frizurom, sada već prepoznatljivim "flippy" bobom.

Iako je cijeli stajling odisao samopouzdanjem, jedan detalj privukao je posebnu pažnju i pokrenuo lavinu komentara: njezini nokti. Umjesto očekivane neutralne ili mliječne nijanse, Bieber je nosila manikuru u vibrantnoj crvenoj boji, koja je stvorila savršen kontrast odvažnoj haljini.

Neočekivani povratak klasici

Odluka da se odmakne od svog zaštitnog znaka bila je namjerna i promišljena. Njezina dugogodišnja umjetnica za nokte, Zola Ganzorigt, koja je i stvorila "glazed donut" trend, ovoga puta posegnula je za nečim potpuno drugačijim. Stvorila je prilagođenu nijansu koju je opisala kao "rusty red" ili "zahrđalo crvenu". Riječ je o boji koja nije klasična vatrena ili trešnja crvena, već ima jedva primjetan smeđi podton koji joj daje dubinu i toplinu.

Kako bi postigla ovu jedinstvenu boju, Ganzorigt je pomiješala tri različite nijanse OPI lakova: kultni "Big Apple Red", brončani "Endless Sun-ner" i svijetlosmeđi "Espresso Your Inner Self". Rezultat je bila crvena koja nije podsjećala na Marilyn Monroe, već je bila moderna, svježa i, kako kažu modni znalci, potpuno "Hailey Bieber crvena". Ovaj potez dokaz je da i najveći klasici mogu dobiti suvremeno ruho i ponovno postati uzbudljivi.

Hoće li crveni nokti ponovno zavladati?

S obzirom na ogroman utjecaj koji Hailey Bieber ima na beauty trendove, mnogi se pitaju je li ovo znak da je vrijeme da svoje bež i mliječne lakove pospremimo na dno ladice. Crvena manikura oduvijek je bila simbol snage, samopouzdanja i bezvremenske elegancije. Od zlatnog doba Hollywooda do danas, ona nikada nije u potpunosti izašla iz mode, no posljednjih nekoliko godina bila je u sjeni minimalističkih trendova.

Haileyin odabir mogao bi biti upravo onaj poticaj koji je crvenoj boji bio potreban da se vrati u prvi plan. Stručnjaci predviđaju da ćemo u nadolazećoj sezoni viđati sve nijanse crvene, od jarkih i energičnih, poput one koju je nosila Bieber, pa sve do dubokih i zagasitih tonova vina i bordo boje. Uostalom, popularna "teorija crvenih noktiju" s TikToka već neko vrijeme tvrdi da ova boja privlači pažnju i komplimente, a sada je dobila i najjaču moguću ambasadoricu.

Pronađite svoju savršenu crvenu nijansu

Ako vas je Hailey inspirirala da i sami isprobate moć crvene manikure, donosimo nekoliko kultnih lakova s kojima ne možete pogriješiti.

OPI Big Apple Red

Apsolutni klasik i jedna od najprodavanijih crvenih nijansi na svijetu. Riječ je o čistoj, vibrantnoj crvenoj s neutralnim podtonom koja pristaje doslovno svakom tenu kože. Upravo je ova nijansa bila baza za Haileyinu manikuru. Cijena: oko 18 €

Chanel Le Vernis Fabuliste

Elegantna crvena nijansa koja daje noktima sofisticiran i moderan izgled. Bogato pigmentirana formula ovog laka za nokte pruža intenzivnu boju, visoki sjaj i ujednačen završetak već u jednom do dva sloja. Dugotrajan je i lako se nanosi zahvaljujući širokom kistu, što ga čini idealnim izborom za chic, svakodnevnu manikuru. Cijena: oko 35 €

Dior Vernis 999 Rouge

Inspirirana Diorovim legendarnim ružem za usne, nijansa 999 je esencija pariške elegancije. To je prava, klasična crvena koja odiše luksuzom i trenutno podiže svaki izgled. Formula obogaćena ekstraktom božura njeguje nokte i pruža izniman sjaj. Cijena: oko 40 €