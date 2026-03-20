Jednostavna jela s oslićem: 4 ideje za lagane i fine obroke

Bilo da ga volite pečenog, pohanog ili u laganim varivima i umacima, mogućnosti za jela s oslićem su zaista brojne. Donosimo nekoliko ukusnih recepata koji će vam pomoći da obogatite jelovnik jednostavnim, a finim jelima

Oslić, riba nježnog okusa i mekane teksture, često je nepravedno zanemaren u našim kuhinjama. Iako ga se uglavnom sjećamo kao klasičnog jela petkom, ova cjenovno pristupačna i zdrava bijela riba nudi bezbroj mogućnosti za pripremu. Sličan bakalaru, ali s blago slađom notom, oslić je idealno platno za različite okuse, od jednostavnih mediteranskih začina do bogatih umaka.

Bilo da ste početnik u kuhinji ili iskusni kuhar u potrazi za brzom i ukusnom idejom za ručak, oslić je izvrstan izbor. Njegovi fileti kuhaju se iznimno brzo, što ga čini savršenim za obroke tijekom tjedna. Donosimo vam pet provjerenih recepata koji će oslića pretvoriti u zvijezdu vašeg stola i pokazati vam svu njegovu svestranost.

Od klasike do modernih okusa

Sljedeći recepti pokrivaju sve, od tradicionalnih jela koja bude nostalgiju do brzih i modernih kombinacija koje će vas oduševiti jednostavnošću i bogatstvom okusa. Pripremite se ponovno otkriti ovu fantastičnu ribu.

Brzi fileti oslića na tavi s limunom i kaparima

Ovo je jelo dokaz da za vrhunski obrok ne trebate više od petnaest minuta. Inspiriran klasičnim receptom za prženu ribu, ovaj oslić je sočan, aromatičan i nevjerojatno ukusan. Tajna je u umaku koji se radi u istoj tavi gdje se pekla riba, koristeći sve dragocjene sokove.

Sastojci:

četiri fileta oslića (oko 600 g)

dvije žlice glatkog brašna (po želji)

sol i svježe mljeveni papar

jedna žlica maslinovog ulja

dvije žlice maslaca

sok jednog limuna

jedna žlica kapara

svježe nasjeckani peršin

Priprema:

Filete oslića dobro posušite papirnatim ručnikom. To je ključan korak za hrskavu koricu.

Posolite ih i popaprite s obje strane. Ako želite, lagano ih uvaljajte u brašno, to će dati ljepšu boju i teksturu, ali nije obavezno.

U široj tavi zagrijte maslinovo ulje i jednu žlicu maslaca na srednje jakoj vatri.

Pecite filete oko tri minute sa svake strane, ovisno o debljini. Riba je gotova kada se meso lako odvaja vilicom. Izbjegavajte nepotrebno pomicanje ribe po tavi kako bi se stvorila lijepa korica.

Pečene filete izvadite na tanjur i držite na toplom.

U istu tavu dodajte preostalu žlicu maslaca, limunov sok i kapare. Miješajte minutu dok se umak malo ne zgusne.

Prelijte umak preko ribe, pospite svježim peršinom i odmah poslužite.

Mediteranski oslić iz pećnice s povrćem

Za one koji vole praktična jela iz jednog lonca, ovaj pečeni oslić s povrćem je savršen izbor. Pećnica odrađuje sav posao, a rezultat je cjelovit, zdrav i aromatičan obrok pun mediteranskih okusa.

Sastojci:

četiri fileta oslića (oko 500 g)

800 g krumpira

jedna crvena paprika

jedan veći luk

dva do tri češnja češnjaka

400 g sjeckane rajčice iz konzerve

šaka crnih maslina

maslinovo ulje

sol, papar, sušeni origano ili ružmarin

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 200 °C.

Krumpir ogulite i narežite na tanje ploške, luk na polumjesece, a papriku na trakice.

U velikom limu za pečenje pomiješajte krumpir, luk i papriku. Obilno ih prelijte maslinovim uljem, posolite, popaprite i začinite origanom.

Pecite povrće dvadeset do dvadeset pet minuta, dok krumpir ne omekša.

Izvadite lim iz pećnice. Preko polupečenog povrća rasporedite sjeckanu rajčicu, masline i sitno sjeckani češnjak.

Na vrh posložite filete oslića koje ste prethodno posolili.

Vratite sve u pećnicu i pecite dodatnih petnaestak minuta, dok se riba ne ispeče. Poslužite toplo, izravno iz lima.

Tradicionalni oslić na bijelo s krumpirom

Ovo je jelo naših baka, poznato i kao oslić na lešo. Priprema je iznimno jednostavna, a okusi su čisti i autentični. Najvažnije pravilo je ne miješati kuhačom, već samo lagano protresti lonac kako bi riba ostala u komadu.

Sastojci:

500 g fileta oslića (ili cijeli oslić narezan na komade)

800 g krumpira

jedna glavica luka

tri češnja češnjaka

svježi peršin

jedan list lovora

maslinovo ulje

sol i papar

Priprema:

Krumpir ogulite i narežite na ploške, a luk na kolutove.

U širi lonac ulijte malo maslinovog ulja i složite red krumpira. Na krumpir posložite komade oslića, luk, nasjeckani češnjak i peršin. Posolite, popaprite i dodajte lovor.

Ulijte vode tek toliko da prekrije krumpir, ali ne i ribu u potpunosti.

Stavite kuhati na laganu vatru. Kada zavrije, smanjite vatru i kuhajte poklopljeno oko 25 do 30 minuta.

Povremeno protresite lonac kako se sastojci ne bi zalijepili za dno.

Jelo je gotovo kada su krumpir i riba mekani. Prije posluživanja obilno prelijte kvalitetnim maslinovim uljem.

Zlatni pohani fileti oslića

Klasik koji vole sve generacije. Hrskavi izvana, a sočni iznutra, pohani fileti oslića savršeni su uz krumpir salatu, blitvu s krumpirom ili umak od tartara.

Sastojci:

600 g fileta oslića

sok pola limuna

dva jaja

glatko brašno

krušne mrvice

sol i papar

ulje za prženje

Priprema: