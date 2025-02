Kakve torbe ćemo nositi ove sezone? Pregled najljepših modela

Nova godina donosi uzbudljive modne novitete i trendove, a nezaobilazan dodatak među njima su svakako i torbe. Svaka sezona donosi svježe siluete i materijale, no neki modeli ostaju vječni klasici. Ove godine dominiraju elegantni i funkcionalni modeli, prilagođeni različitim stilovima i prilikama, uz poneki odvažan trend koji podiže svaki outfit na višu razinu.

Torbe od brušene kože i dalje su apsolutni hit među it dodacima. Njihova meka tekstura i sofisticiran izgled čine ih savršenim izborom za svakodnevne kombinacije, bilo da se nose u ležernim ili poslovnim prilikama. Uz njih, nezaobilazni su i klasični shopper modeli, prostrane torbe koje omogućuju funkcionalnost bez odricanja od stila, a i dalje se nose upečatljive vrećaste torbe. Za one koji vole praktičnost i slobodu pokreta, crossbody torbe ostaju neizostavan dodatak – bilo da su u mini ili oversized verziji.

High street brendovi nude širok izbor torbi za svačiji ukus i budžet, od modela izrađenih od prave kože do veganskih alternativa koje oponašaju luksuzne materijale. U novim kolekcijama prevladavaju neutralne boje, poput bež, kaki, smeđe i crne koje se lako kombiniraju s različitim outfitima. No, oni koji vole upečatljive detalje mogu birati modele u crvenim nijansama, poput bordo, koje su i dalje jedan od vodećih trendova sezone. Uz to, kao jedan od hit modela za novu sezonu ističu se i torbe sa zakovicama.

Bez obzira tražiš li klasičan model ili želiš odabrati nešto hrabrije i trendi, nove kolekcije donose pregršt mogućnosti. Istražili smo što se nudi, a u nastavku donosimo one najbolje modele koji će obilježiti sezonu i začiniti naše svakodnevne kombinacije.

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 79,95 €

COS - 150 €

COS - 250 €

COS - 150 €

COS - 135 €

Mango - 59,99 €

Mango - 39,99 €

Mango - 29,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 29,99 €

& Other Stories - 159 €

& Other Stories - 159 €

& Other Stories - 149 €

& Other Stories - 159 €

& Other Stories - 179 €

& Other Stories - 179 €