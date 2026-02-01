403 Forbidden

Moda
MODA NA SNIŽENJU

Top 10 sakoa u Zari za 16 eura – pronašli smo savršene komade za svaki stil

Žena.hr
1. veljače 2026.
Zara
Svaki od njih donosi dozu sofisticiranosti, ali i udobnosti, pa ćete ih lako uklopiti u razne kombinacije, od casual do poslovnih, ili čak večernjih lookova

Ako ste u potrazi za savršenim sakoom koji možete nositi na različite načine, sada je pravo vrijeme da obogatite svoj ormar. Omiljeni španjolski brend, Zara, trenutačno na sniženju ima odličan izbor sakoa po vrlo povoljnim cijenama, a mi smo za vas odabrali 10 najatraktivnijih modela, po cijeni od samo 16 eura.

Svaki od njih donosi dozu sofisticiranosti, ali i udobnosti, pa ćete ih lako uklopiti u razne kombinacije, od casual do poslovnih, ili čak večernjih lookova.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marine Diet (@marine_diet)

Sako u neutralnoj boji savršen je za klasičan poslovni outfit, dok sako u živahnijoj boji ili uzorku može podići čak i najjednostavniji dnevni styling. Bez obzira na vaš stil, ovi komadi pružaju iznimnu svestranost i povoljan omjer kvalitete i cijene.

Zara, kratki sako - 15,99 €
Zara, kratki sako - 15,99 €
Zara, crni sako - 15,99 €
Zara, kratki sako - 15,99 €
Zara, sako s kratkim rukavima - 15,99 €
Zara, sako s kratkim rukavima - 15,99 €
Zara, bež sako - 15,99 €
Zara, smeđi sako - 15,99 €
Zara, kratki sako - 15,99 €
Zara, sako s remenom - 15,99 €

Top 10 sakoa u Zari za 16 eura – pronašli smo savršene komade za svaki stil