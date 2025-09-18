Tijara, čipka i gola ramena: Melania Trump i Kate Middleton zablistale na svečanoj večeri

Iako je atmosfera bila svečana, najveću pažnju privukli su modni odabiri princeza od Walesa i prve dame SAD-a

Donald i Melania Trump pojavili su se na svečanoj večeri u dvorcu Windsor, gdje su im domaćini bili članovi britanske kraljevske obitelji. Događaj je okupio brojne ugledne uzvanike, među kojima su bili i Tiffany Trump s mužem Michaelom Boulosom, kao i Tim Cook i Sam Altman.

Nakon toplog dočeka na imanju Windsora, predsjednički par pridružio se kralju Charlesu III., kraljici Camilli, princu Williamu i princezi od Walesa na raskošnoj večeri u dvorani St George’s Hall. Iako je atmosfera bila svečana, najveću pažnju privukli su modni odabiri Melanije Trump i Kate Middleton.

Kate Middleton u bajkovitom izdanju

Princeza od Walesa odabrala je kreaciju dizajnerice Phillipe Lepley – duga svilena haljina u nježnoj krem nijansi, preko koje je nosila čipkasti sloj sa zlatnim detaljima, dugim rukavima i visokim ovratnikom. Kombinacija je odisala elegancijom, a cijeli stajling zaokružila je plavom lentom s medaljama, te slavnom tijarom Cambridge Lover’s Knot, nekadašnjim vlasništvom kraljice Mary. U rukama je nosila biserima ukrašenu torbicu.

Profimedia

Profimedia

Melania Trump u odvažnoj žutoj kreaciji

Prva dama SAD-a odlučila se za potpuno drugačiji pristup. Odjenula je haljinu jarke žute boje s potpisom Caroline Herrere, ravnog kroja i otvorenih ramena. Prorez sa strane i uska silueta dodatno su naglasili profinjenost, dok je upečatljiv ljubičasti remen u struku dao dozu kontrasta. Uz haljinu je uparila viseće zelene naušnice, stvarajući kolorističku kombinaciju koja je ostavila snažan dojam.

Profimedia

Profimedia

Zanimljivo je da je prilikom dolaska u Ujedinjeno Kraljevstvo Melania odabrala potpuno drugačiji stil – Diorov sivo-crni komplet sa širokim šeširom u ljubičastoj nijansi, usklađen s kravatom svog supruga.